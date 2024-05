Feiern, Trödeln, Paddeln: Was am Sonntag in Leipzig so los ist

Leipzig - Das Wochenende ist zwar schon zur Hälfte rum, doch auch am Sonntag gibt es in und um Leipzig wieder eine Menge zu erleben. TAG24 hat die Tipps für Euch.

Markkleeberg - Schon das ganze Wochenende läuft das 10. XXL-Paddelfestival im Markkleeberger Kanupark (Wildwasserkehre 1), doch auch am Sonntag hat es noch einmal einige Highlights für Euch zu bieten. Egal ob Ihr Lust habt auf geführte Kanutouren, Rennen auf dem Stand-up-Paddel-Board oder auf das bunte Programm auf der Festivalbühne - hier hat sicher jeder seinen Spaß.

Eutritzsch - Wer stattdessen eher Lust hat, ein bisschen zu schlendern und zu stöbern, ist beim Flohmarkt im TV-Club (Theresienstraße 2) goldrichtig. Von 11 bis 16 Uhr könnt Ihr nicht nur nach Büchern, Klamotten und Kleinkram schauen, sondern - passend zum Frühling - auch nach Pflanzen. Stärken könnt Ihr Euch zwischendurch an der Kaffee- und Kuchentheke oder auch am Grill.

Los geht's um 14 Uhr. Ein paar wenige Tickets gibt es noch im Vorverkauf auf der Webseite des Veranstalters , aber Ihr könnt auch welche an der Tageskasse kaufen.

Zentrum - Feiern für die ganze Familie? Das ist beim " Family Club " vom Spizz bzw. Barfusz (Markt 9) am Sonntagnachmittag möglich. Hier könnt Ihr ausgehen, ohne Euch Gedanken machen zu müssen, wo Eure Kids solange bleiben - Ihr nehmt sie einfach mit. Coole Musik in kinderfreundlicher Lautstärke, leckere Snacks und ein buntes Programm mit Kinderschminken und Tattoo, Seifenblasenmaschine und vielem mehr erwarten Euch und Euren Nachwuchs.

Wahren - Neulich noch war er mit Bastian Bielendorfer (39) in der neuen ProSieben-Show "Bratwurst & Baklava" zu sehen, jetzt kommt er auf einen Sprung in Leipzig vorbei. In seinem Programm "Jackpot" begibt sich Comedian Özcan Cosar (43) ab 19 Uhr im Haus Auensee auf die Suche nach dem ganz großen Glück - und bringt die Zuschauer damit zum Lachen.

Der Einlass startet bereits um 18 Uhr, Karten gibt es bei Eventim.