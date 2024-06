Festivals en masse: So könnt Ihr es Euch am Samstag in Leipzig gut gehen lassen

Theater-, Tanz- oder Musikfestival: Am Samstag habt Ihr die Qual der Wahl bei Eurer Freizeitgestaltung.

Von Anna Gumbert

Leipzig - Gleich drei Festivals finden am Samstag in Leipzig statt. Dabei geht es nicht nur um Musik. Dazu mehr und was sonst noch in der Messestadt abgeht, lest Ihr in unseren Veranstaltungstipps.

Grünau tanzt

Grünau - Hip-Hop, Streetdance, Klassischer Tanz, Showtanz - die unterschiedlichsten Arten der künstlerischen Bewegung finden am Samstag zwischen 10 und 17.30 Uhr alle auf dem "Grünau tanzt"-Festival auf der Wiese vor dem Allee-Center statt. Fast acht Stunden lang zeigen verschiedene Leipziger Vereine wie "Orientdreams" oder "Sonne bewegt Berge" ihre Tanzeinlagen, das genaue Programm findet Ihr unter www.allee-center-leipzig.de, der Eintritt ist frei.

Auf dem "Grünau tanzt"-Festival bekommt Ihr so einige Show-Einlagen geboten. © 123RF/tsuguliev

ClubFusion-Festival

Überall - Mit Festivals geht es am Samstag gleich bunt weiter - beim ClubFusion-Festival geht es aber weniger um Musik als mehr um die Leipziger Theaterszene. Die Theaterclubspielenden von 6 bis 99 Jahren übernehmen die Bühnen ihrer Häuser und präsentieren in der Festivalwoche ihre künstlerischen Ergebnisse. Am Samstag etwa widmet sich der Theaterclub #noname im Stück "Freigeist" im Schauspiel Leipzig der Frage nach den großen Lebensentscheidungen und -Entwürfen. Tickets könnt Ihr Euch ab fünf Euro vorab sichern, es gibt auch eine Abendkasse. Das ganze Programm findet Ihr online.

An unterschiedlichen Spielorten performen die Theaterclubs aus Leipzig ihre Stücke. © Schauspiel Leipzig/Rolf Arnold

Keramikmarkt

Zentrum-Ost - Ihr wollt Eure Küche oder den Balkon mit ein paar originellen Stücken aus Keramik aufhübschen? Dann nichts wie ab zum Keramikmarkt auf dem Gelände des Grassimuseums. Zwischen 10 und 18 Uhr könnt Ihr hier durch Gebrauchskeramik, Porzellanschalen, künstlerische Objekte und Gefäße aus Salz- oder Holzbrand von fast 60 Künstlern aus dem deutschsprachigen Raum, Polen und Großbritannien stöbern. Auf dem dazugehörigen Online-Markt könnt Ihr Euch schon vorab ein Bild vom Angebot machen. Der Eintritt ist frei.

Auf der Suche nach passender Deko werdet Ihr sicher auf dem Keramikmarkt im Grassimuseum fündig. (Symbolbild) © 123rf/svetlana15

Fly with me

Schkeuditz - Am Samstag startet ein neues Electro-Musik-Festival bei Leipzig. Das "Fly With Me"-Festival findet neben der S-Bahnstation am Flughafen statt und lädt zum "Raven unter den Flugzeugen" ein. Das Line-up bietet mit Fritz Kalkbrenner, Dirty Doering, Jan Blomqvist einige Koryphäen der Szene - Tickets bekommt Ihr noch ab 69 Euro auf der Website des Veranstalters.

Das Festival findet unweit des Flughafens Halle/Leipzig statt. (Symbolbild) © 123RF/venerala

Party

Zentrum/Wahren - Auch fernab der Festivals könnt Ihr am Samstag das Tanzbein schwingen: so zum Beispiel auf der "Songs for Liam"-Party in der Moritzbastei. Ab 22 Uhr werden dort die großen Indieklassiker bis hin zu den angesagten Acts von heute aufgelegt: Von The Core und Joy Division bis hin zu den Giant Rooks und den Leoniden ist also alles dabei. Tickets bekommt Ihr im Vorverkauf für sieben Euro, an der Abendkasse für zehn Euro. Love Birds und Musikliebende können alternativ den etwas weiteren Weg nach Wahren in die Pittlerwerke auf sich nehmen: Dort findet bereits zum zweiten Mal die "Engtanz"-Party statt. Auf den romantisch dekorierten Tanzflächen könnt Ihr Euch zwischen poppigen Liebessongs und Techno entscheiden. Zur Vorbereitung gibt es ein leckeres Buffet, denn nur mit gefülltem Magen tanzt es sich gut! Tickets könnt Ihr Euch vorab für 15 Euro >>>hier gönnen.