Finale, Zauberei oder lieber Schlagerparty? So wird Euer Sonntag sicher nicht langweilig

Leipzig - Halbzeit! Die Hälfte der Sommerferien ist vorbei und gleichzeitig endet auch die Heim-EM. Wer schon aus dem Urlaub zurück ist oder erst später auf Reisen geht, kann auch am Sonntag in Leipzig wieder tolle Stunden verbringen.

Zentrum - Ihr wollt am Sonntag in die magische Welt von Hogwarts eintauchen? Das könnt Ihr ab 16 Uhr im Kabarett-Theater Sanftwut in der Mädlerpassage. Die Zauberkünstler "The Black Magics" nehmen Euch mit auf eine einzigartige Reise, auf der die Zuschauer in die Abenteuer, die Harry Potter und seine Freunde erlebt haben, miteinbezogen werden - zauberhafte Effekte inklusive.

Tickets für 21,50 Euro pro Person gibt es auf der Webseite des Theaters.