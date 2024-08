Flohmarkt, Fußballquiz und Aperol bei Sonnenuntergang: Das sind die Leipziger Sonntagstipps

Am Sonntag ist mit mehreren Flohmärkten, einem Quiz und Sommerkino wieder einiges geboten.

Von Anna Gumbert

Leipzig - Sommertage in Leipzig sind lang und sollten genutzt werden. Wie Ihr das am Sonntag am besten bewerkstelligt, lest Ihr in den TAG24-Veranstaltungstipps.

Flohmärkte

Stötteritz/Plagwitz - Wem noch ein schicker Sonnenschirm oder ein neues Beach-Outfit passend zum Wetter fehlt, der wird vielleicht auf den Flohmärkten am Sonntag in Leipzig fündig. Von 8 bis 15 Uhr findet der Trödel- & Antikmarkt auf dem Gelände der Alten Messe statt. Von 10 bis 16 Uhr könnt Ihr dann auf dem Kiezflohmarkt Plagwitz im Westwerk weitershoppen und stöbern. Der Eintritt ist jeweils frei.

Am Sonntag könnt Ihr in Stötteritz und Plagwitz trödeln. (Symbolbild) © 123rf/packshot

Leipziger Markt Musik

Zentrum - Am Wochenende startete die Leipziger Markt Musik. Jeden Tag gibt es mindestens zwei Auftritte verschiedener Künstlerinnen und Künstler - am Sonntag steht unter anderem eine Nena-Double-Show an. Das genaue Programm findet Ihr auf der Webseite der Veranstalter, der Eintritt ist frei.

Seit diesem Wochenende findet die Leipziger Markt Musik statt. (Archivbild) © Eric Kemnitz

Fußballquiz

Plagwitz - Wer auch an den spielfreien Tagen an nichts anderes als Fußball denken kann, kommt am Sonntag ab 18 Uhr beim Fußballquiz am Bus im Biergarten des Felsenkellers auf seine Kosten. Dort könnt Ihr mit Euren ballverrückten Freunden im Trikot Eurer Lieblingsmannschaft auftauchen und Euer geballtes Sportwissen testen. Die Teilnahme ist kostenlos.

Hinter dem Felsenkeller verbirgt sich der Biergarten, in dem am Sonntag das Fußball-Quiz stattfindet. © Emily Mittmann

Sommerkino

- Am lauschigen Sonntagabend könnt Ihr unter freiem Himmel in Kinogenuss kommen. Ab 21 Uhr zeigt das Sommerkino auf der Feinkost das Auschwitz-Drama "The Zone of Interest" mit der Leipziger Schauspiel-Koryphäe Sandra Hüller (46). Der Eintritt kostet neun Euro, acht Euro ermäßigt.

Aperol Sundowner

Jeden Sonntag findet im Felix Leipzig der "Aperol Sundowner" statt. (Symbolbild) © dpa/Daniel Vogl