Leipziger Markt Musik in der Innenstadt: Das steht auf dem Programm

Leipzig - Am Wochenende beginnt in der Innenstadt die Leipziger Markt Musik. Das Event hat Auswirkungen auf andere Veranstaltungen in dem Bereich.

Ab dem kommenden Wochenende findet die Leipziger Markt Musik statt. (Archivbild) © Eric Kemnitz

Die Feierlichkeiten werden mit dem Auftritt der Leipziger Klassik-Pop-Band Stilbruch am Freitagabend eingeläutet, danach folgen jeden Tag mindestens zwei Auftritte verschiedener Künstlerinnen und Künstler.

Mit den Programm-Highlights kann man jeweils an den Sonntagen rechnen: Während am 4. August eine Nena-Double-Show auf der Bühne steht, folgt eine Woche später "The Voice of Germany"-Sängerin Jasmin Graf (38) mit einer "A Tribute To Adele"-Performance.

Nicht mehr von den Leipziger Bühnen wegzudenken und damit echter Kult sind auch The Jailbreakers, die am Freitag (9. August) AC/DC-Hits aus der Bon-Scott-Ära zum Besten geben werden.

Auf der Website der Veranstaltung findet Ihr das Programm im Detail. Tim Thoelke (52) übernimmt die Moderation zwischen den Performances.