Heiße Shows und Quizabende: Diese spannenden Events solltet Ihr in Leipzig nicht verpassen

Schlaumeier und Besserwisser sind bei diesem Quiz genau richtig! In fünf Kategorien und bei insgesamt 50 Fragen könnt Ihr in der Moritzbastei am Mittwoch Euer Allgemeinwissen unter Beweis stellen. Experten sahnen am Ende jeder Runde ordentlich Pfeffi ab. Los geht's um 20 Uhr.