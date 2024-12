Hier geht weihnachtlich die Post ab! Was Ihr am Wochenende in Leipzig unternehmen könnt

Ein riesiges Weihnachts- und Winterdorf erwartet Euch am Wochenende im Paunsdorf Center. Neben dem Besuch des Weihnachtsmanns von 12 bis 18 Uhr am Samstag und dem gemütlichen Indoor-Weihnachtsmarkt gibt es unter anderem auch Deutschlands größtes begehbares Wichtelbaumhaus zu entdecken. Abgesehen davon könnt Ihr Euch auf das Winterdorf samt Eisbahn, Winterrutsche, Karussell und Schlemmerbuden freuen. Weitere Infos bekommt Ihr auf der Homepage des Einkaufszentrums .

Auch der Biergarten des Felsenkellers hat sich in einen etwas spezielleren Weihnachtsmarkt verwandelt. Neben den üblichen Snacks gibt es hier auch einen waschechten Schmied sowie handgefertigte Waren. Das ganze Ambiente erinnert an einen mittelalterlichen, romantischen Markt. Alle Öffnungszeiten findet Ihr auf Felsenkeller-Leipzig.com .

Weihnachtlich gemütlich wird es auch auf dem Gelände der Feinkost. An jedem Adventswochenende bieten die Stände kreative Unikate und damit sehr persönliche Weihnachtsgeschenke an. Zudem wird es unter anderem afrikanisches Essen aus Gambia, aber auch leckere Crêpes und Gerichte vom Grill geben. Der Markt öffnet am Samstag von 11 bis 20 Uhr sowie am Sonntag von 11 bis 18 Uhr.