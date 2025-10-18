Hier kommt keine Langeweile auf: Das erwartet Euch am Wochenende in Leipzig

Am Wochenende finden viele Veranstaltungen in Leipzig statt. TAG24 verrät, wo Sport, Kultur, Kunst und Handarbeit gelebt werden.

Von Tamina Porada

Leipzig - Auf die Messestadt wartet ein Herbstwochenende voll mit Spaß, Action, Kunst, Theater und einem großen Jubiläum. Was und wo Ihr etwas erleben könnt, verraten wir in den TAG24-Veranstaltungstipps.

Traumfabrik - Wo Licht zum Zauber wird

Kunstkraftwerk Leipzig - Seit Donnerstagabend gibt es in Leipzig eine neue immersive Ausstellung für die ganze Familie. Auf einem multimedialen Rundgang haben renommierte Künstlerinnen, Künstler und Studios verschiedene Stationen kreiert, die verzaubern, faszinieren und zum Staunen einladen. Dazu gehört zum Beispiel auch ein Labyrinth aus Licht, Wassergeistern und weiteren Überraschungen. Zum ersten Mal wird auch der VR-Film "Die kleine Maus" in Deutschland gezeigt. Das Kunstkraftwerk hat von Donnerstag bis Sonntag immer von 10 bis 20.30 Uhr geöffnet. Tickets kosten für Kinder zwischen 14 und 16 Euro und für Erwachsene 18 bis 20 Euro. Ihr bekommt sie entweder online oder vor Ort.

212. Jahrestag der Völkerschlacht bei Leipzig & Liebertwolkwitz: ein Dorf im Jahre 1813

Torhaus Dölitz, Helenenstraße 24 - Die Völkerschlacht bei Leipzig jährt sich am Wochenende zum 212. Mal. Das Torhaus Dölitz nimmt Euch mit auf eine Reise durch die Zeit. Am Samstag könnt Ihr miterleben, wie die Lager der Streitkräfte damals aussahen und über einen historischen Markt schlendern. Abends gibt es Live-Musik am Torhaus Markkleeberg. Am Sonntag findet von 10 bis 10.30 Uhr eine Gedenkveranstaltung im Völkerschlachtdenkmal statt.

Im Völkerschlachtdenkmal findet am Sonntag eine Gedenkveranstaltung für die zahlreichen Opfer statt. (Archivbild) © Peter Endig/dpa-Zentralbild/dpa

Stiftsgut Liebertwolkwitz - Im Südosten der Stadt werden auch in diesem Jahr wieder die Tage kurz vor der entscheidenden Schlacht gegen Napoleon dargestellt. Rund 400 und zusätzliche Militärdarsteller aus ganz Europa stellen nach, wie das Leben damals war. Los geht's am Samstag um 9 Uhr und am Sonntag um 10.15 Uhr. Der Eintritt kostet an der Tageskasse 11 Euro für Erwachsene und 8 Euro für ermäßigte Tickets.

Vereine und interessierte Privatpersonen stellen dar, wie das Leben zur Völkerschlacht in 1813 war. (Archivbild) © Sebastian Willnow/dpa-Zentralbild/dpa

ABBA - Waterloo im Bällebad

Kammertheater Leipzig, Nikolaistraße 6 -10 - Das Kammertheater in Leipzig meldet sich mit einer neuen Show zurück. In dem Stück möchte eine fiktive IKEA-Filiale zum Jubiläum die Hologramme aus der ABBA-Show in London einfliegen. Als das scheitert, müssen die Mitarbeiter sich etwas überlegen und wollen selbst auftreten. Die Komödie verwandelt die Bühne in ein Möbelhaus, in dem die größten Hits von ABBA aufgeführt werden. Die Show wird jeden Freitag und Samstag um 19.30 Uhr und jeden Sonntag um 15 Uhr gezeigt. Tickets kosten ab 20 Euro und Ihr bekommt sie online. Bis zum 26. Oktober gibt es 50 Prozent Rabatt auf alle Karten.

Augustusplatz - Am Samstag können Fans von American Football sich auf eine einzigartige Erfahrung freuen. Die NFL Deutschland bringt ihr Fan-Angebot nach Leipzig auf den Augustusplatz. Ab 11 Uhr könnt Ihr die Vince Lombardi Trophy, also der Pokal, der beim Super Bowl verliehen wird, bewundern und ein Foto davon machen. Der Veranstalter verspricht eine Atmosphäre wie in der Spielerkabine. Außerdem könnt Ihr das neue EA Sports Madden NFL 26 testen. Der Eintritt ist frei.

Die begehrte Vince Lombardi Trophy reist mit nach Leipzig. (Archivbild) © Eric Gay/AP/dpa

Wolle & Faden – Die Handarbeitsmesse

Halle Messe - Was man mit Textilien und Handarbeit alles erschaffen kann, zeigt die Messe Wolle & Faden und das Wolle-Festival am Wochenende in Halle (Saale). Rund 45 Aussteller präsentieren ihre Waren von Garnen, Fasern, Zubehör wie Knöpfe und Reißverschlüsse, Stoffe und alles Mögliche zum Selbermachen. Bei Workshops können Einsteiger und Fortgeschrittene sich hilfreiche Tipps holen und sich mit Experten und untereinander austauschen und gegenseitig inspirieren. Los geht's jeden Tag ab um 10 Uhr und die Tageskarte kostet 7 Euro. Online-Tickets und weitere Informationen findet Ihr hier.

Wie vielfältig Wolle sein kann und was man daraus alles fertigen kann, steht am Wochenende in Halle (Saale) m Fokus. © PR/Wolle Festival

Lokalsport vom Feinsten

KSW IceFighters Leipzig - Die Leipziger Eishockey-Spieler empfangen am Sonntag um 16 Uhr die Füchse Duisburg im anona ICEDOME. Beide Teams trennen aktuell nur zwei Punkte, was ein hitziges Spiel verspricht. Beim Spiel findet wieder der Teddy Bear Toss statt. Mit dem ersten Tor der Heimmannschaft fliegen hunderte Stofftiere aufs Eis, die für den guten Zweck gespendet werden. Tickets werden langsam knapp. Wer dabei sein will, wird ab 24 Euro im Ticketshop fündig.