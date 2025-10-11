Volbeat in Leipzig: Heavy Metaller "klauen" Song von Johnny Cash und rocken mit Kids auf der Bühne
Leipzig - Heavy Metal muss immer fies und böse sein und den Menschen Angst einjagen? Fehlanzeige! Dass es auch anders geht, bewiesen am Freitagabend die Dänen von Volbeat. Zu Gast in Leipzigs Quarterback Immobilien Arena holten die Heavy Metaller kurzerhand zwei Dutzend Kids auf die Bühne, um mit ihnen zu feiern. Zuvor spielten sie einen Song, der laut eigener Aussage direkt von Johnny Cash geklaut war. Ist die Kutte etwa doch nicht so rein?
"Andere Künstler würden jetzt vielleicht sagen, dass ihr Song von jemandem inspiriert sei. Nein, wir haben dieses Lied direkt von Johnny Cash geklaut", verkündete Sänger Michael Poulsen sogar noch großspurig auf der Bühne, nur um noch anzufügen: "Und wisst ihr was? Johnny Cash kann nichts dagegen machen."
Gemeint war die Nummer "Sad Man's Tongue", die die Dänen direkt im Anschluss an das vermeintliche Eingeständnis spielten und die tatsächlich deutliche Ähnlichkeiten zur Musik des "Man in Black" hatte. Haben die Heavy Metaller hier wirklich von der Country-Legende geklaut!?
Nein. Der Song ist eine Hommage an den "I Walk the Line"-Sänger, die die Stile von Cash und Volbeat verbindet. Bei den Aufnahmen improvisierte Poulsen sogar über Cashs Hit "Folsom Prison Blues", wie er vor einigen Jahren gegenüber "Metal Hammer" zugab. Cooler Moment in Leipzig: Noch vor "Sad Man's Tongue" stimmten Volbeat Cashs Über-Hit "Ring of Fire" an, um die Leute zusätzlich in Stimmung zu bringen.
Frontmann Michael Poulsen bemerkte schließlich noch humorvoll, er sei immerhin ehrlich, indem er den Diebstahl zugebe. "Ich bin eben ein guter Dieb."
Volbeat in Leipzig: Band macht jungem Fan eine Riesen-Freude
Mit Hits wie "The Devil's Bleeding Crown", "Lola Montez" und der Hymne "For Evigt", die Poulsen direkt noch seiner Familie widmete, sorgten die Dänen für Partystimmung in der Arena.
Besonderer Höhepunkt: Der Klassiker "Still Counting", bei dem Volbeat etwa zwei Dutzend Kinder und Jugendliche aus dem Publikum einluden, mit ihnen auf der Bühne zu feiern.
"Was wir hier haben, ist die nächste Generation von Rock- und Metal-Fans", erklärte Sänger Poulsen, während die Menge lautstark den Nachwuchs feierte.
Das Ende des Songs spielte der Frontmann denn auch zusammen mit einem kleinen Mädchen, das dabei über beide Ohren strahlte. Zum Abschluss gab es noch einen Fistbump. Dieser Abend wird ihr hoffentlich noch lang in Erinnerung bleiben!
Eine Zugabe lieferten Volbeat nicht, stattdessen verzichteten die Rocker auf das ewig gleiche Ritual und verabschiedeten sich direkt nach "A Warrior's Call" von der Bühne. Von dieser Bodenständigkeit könnten sich einige Kollegen definitiv noch eine Scheibe abschneiden!
Titelfoto: Montage: Christian Grube + privat