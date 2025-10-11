Volbeat in Leipzig: Heavy Metaller "klauen" Song von Johnny Cash und rocken mit Kids auf der Bühne

Leipzig - Heavy Metal muss immer fies und böse sein und den Menschen Angst einjagen? Fehlanzeige! Dass es auch anders geht, bewiesen am Freitagabend die Dänen von Volbeat. Zu Gast in Leipzigs Quarterback Immobilien Arena holten die Heavy Metaller kurzerhand zwei Dutzend Kids auf die Bühne, um mit ihnen zu feiern. Zuvor spielten sie einen Song, der laut eigener Aussage direkt von Johnny Cash geklaut war. Ist die Kutte etwa doch nicht so rein?

Volbeat waren am Freitag zu Gast in Leipzigs Quarterback Immobilien Arena. © Christian Grube

"Andere Künstler würden jetzt vielleicht sagen, dass ihr Song von jemandem inspiriert sei. Nein, wir haben dieses Lied direkt von Johnny Cash geklaut", verkündete Sänger Michael Poulsen sogar noch großspurig auf der Bühne, nur um noch anzufügen: "Und wisst ihr was? Johnny Cash kann nichts dagegen machen."

Gemeint war die Nummer "Sad Man's Tongue", die die Dänen direkt im Anschluss an das vermeintliche Eingeständnis spielten und die tatsächlich deutliche Ähnlichkeiten zur Musik des "Man in Black" hatte. Haben die Heavy Metaller hier wirklich von der Country-Legende geklaut!?

Nein. Der Song ist eine Hommage an den "I Walk the Line"-Sänger, die die Stile von Cash und Volbeat verbindet. Bei den Aufnahmen improvisierte Poulsen sogar über Cashs Hit "Folsom Prison Blues", wie er vor einigen Jahren gegenüber "Metal Hammer" zugab. Cooler Moment in Leipzig: Noch vor "Sad Man's Tongue" stimmten Volbeat Cashs Über-Hit "Ring of Fire" an, um die Leute zusätzlich in Stimmung zu bringen.

Frontmann Michael Poulsen bemerkte schließlich noch humorvoll, er sei immerhin ehrlich, indem er den Diebstahl zugebe. "Ich bin eben ein guter Dieb."