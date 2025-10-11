Herbst-Wochenende in Leipzig: Das könnt Ihr unternehmen

Das Wochenende ruft und mit ihm wieder ein Haufen spannender Aktivitäten in und um Leipzig. Vom Flohmarkt bis zum Freizeitpark-Spezial ist alles dabei.

Von Lisa Marie Peisker

Leipzig - Das Wochenende ruft und mit ihm wieder ein Haufen spannender Aktivitäten in und um Leipzig. Vom Flohmarkt bis zum Freizeitpark-Spezial ist alles dabei.

Halloween-Spezial im BELANTIS

Leipzig - Seid Ihr bereit, Euch so richtig zu gruseln? Dann ist das Halloween-Spezial im Freizeitpark BELANTIS genau das Richtige. Alles ist in schauriger Manier geschmückt und sechs Grusel-Labyrinthe sowie düstere Gestalten, die an jeder Ecke lauern könnten, sorgen für den besonderen Nervenkitzel. Noch bis zum 1. November könnt Ihr jeden Freitag und Samstag ab 10 Uhr zum Gruseln vorbeischauen. Tickets bekommt Ihr ab elf Jahren für 42,90 Euro auf der Webseite.

Der BELANTIS-Park lädt zum Gruseln ein. (Archivfoto) © Jan Woitas/dpa

Bright Festival Connect im Kunstkraftwerk

Lindenau - Das ist mal ein Festival der anderen Art. Samstag und Sonntag wird das Kunstkraftwerk Leipzig ab 11 Uhr zum Veranstaltungsort für Ausstellungen, Live-Shows und Treffen zur digitalen Kreativität. Tagsüber könnt Ihr die Werke und Performances verschiedenster Künstler bestaunen und Samstagabend zu spannenden Live-Shows tanzen. Das Kombi-Ticket aus Art und Music gibt's für 49 Euro.

Nachtflohmarkt agra Messepark

Markkleeberg - Nachts hat so ein Flohmarkt doch noch mal einen ganz anderen Charme. Und Ihr könnt am Samstag von 15 bis 22 Uhr auf dem Gelände des agra Messeparks dabei sein. An der Abendkasse zahlt Ihr 3 (ermäßigt 2) Euro und könnt Euch dann durch Schmuck, Spielzeug, Bilder, Bücher, Schallplatten, Schränke, Töpfe und vieles mehr wühlen.

Ihr schafft es tagsüber nicht, dann geht einfach zum Nachtflohmarkt. (Symbolbild) © 123rf/degimages

Partysamstag

Semesterauftaktparty HTWK Leipzig - Der Start des neuen Semesters muss doch gebührend gefeiert werden und wo geht das besser als im Leipziger TV-Club? 21 Uhr geht's los und Erstis zahlen nur 4 Euro (+3 Euro an der Abendkasse). Leipzig XXL im Täubchenthal - Eine Party reicht Euch nicht aus? Wie wäre es dann mit fünf Stück in einer Nacht? 22 Uhr fängt es mit der 70er-Disco-Party an und dann wird bis 2 Uhr jede Stunde ein neues Jahrzehnt eingeläutet. Der Eintritt kostet 11 Euro. Techno am Kreuz // WERK 2 x LPZG CALLIN - Oder tanzt Ihr doch lieber zu basslastigen Techno-Beats? Dann ab ins WERK2 zur zweiten Ausgabe der Reihe Techno am Kreuz. Preis an der Abendkasse: 15 Euro.

Unter anderem im Täubchenthal könnt Ihr richtig feiern. © TAG24/Emily Mittmann

Abfischen des Wermsdorfer Horstsees

Wermsdorf - Fischerfreunde aufgepasst: Samstag und Sonntag findet das große Abfischen des Horstsees statt. Was Euch da erwartet? "Bis zu fünf Tonnen Fisch - von Karpfen über Hecht bis hin zu Forelle und Wels - werden mit traditionellen Netzen gefangen und direkt zum Verkauf angeboten", frischer geht's nicht.

Das Abfischen im Horstsee ist eine jährliche Tradition. (Archivfoto) © Heiko Rebsch/dpa