Hier spielt die Musik! Leipzig freut sich auf jede Menge Konzerte

Von Emily Mittmann

Leipzig - In dieser Woche strotzt Leipzigs Veranstaltungskalender nur so vor Konzerten. Hier erfahrt Ihr, welche Ihr Euch nicht entgehen lassen solltet.

Nico Santos im Haus Auensee (am Montag)

Man nehme eine Brise Hip-Hop und R&B, einen Hauch spanisches Flair und jede Menge Pop. Was bei dem bunten Genre-Mix rauskommt, sind die facettenreichen Songs von Nico Santos (31). Mit dem einzigartigen Sound begeisterte er schon bei zahlreichen TV- und Bühnen-Auftritten. Nun geht das Ausnahmetalent auf große Arena-Tour. Am Montag ist er zu Gast im Haus Auensee. Tickets bekommt Ihr vorab auf Eventim.de.

Nico Santos (31) spielt am Montagabend im Haus Auensee. © Britta Pedersen/dpa

"Apsilon" im Felsenkeller (am Montag)

"Apsilon" (27) mag für viele noch ein unbekannter Name sein. Doch dieser Newcomer ist garantiert kein One-Hit-Wonder. Schon bei seiner ersten Tour sorgt Arda aus Moabit für ausverkaufte Hallen und Hochverlegungen. Letzteres gilt auch für Leipzig. Mit seinem Debütalbum "Haut wie Pelz" ist "Apsilon" am Montag um 20 Uhr im Felsenkeller am Start. Und auch, wenn die Tickets langsam knapp werden, habt Ihr noch immer die Chance, von Anfang an dabei gewesen zu sein. Also schlagt zu auf Landstreicher-Konzerte.de.

Der Felsenkeller begrüßt am Montag "Apsilon" (27). © Emily Mittmann

Die Beatsteaks im Haus Auensee (am Dienstag)

Weiter geht es am Dienstag mit den Beatsteaks. Mit Hymnen wie "Hand in Hand" (2004) und "I Don't Care As Long As You Sing" (2004) schrieben sie Anfang der 2000er Musikgeschichte. Am Dienstag spielen sie ihre größten Hits und neuesten Songs aus dem Album "Please" im Haus Auensee. Auch hier könnt Ihr Euch schon jetzt auf Eventim.de Tickets sichern.

Die Beatsteaks schrieben mit Hits wie "Hand in Hand" (2004) und "I Don't Care As Long As You Sing" (2004) Musikgeschichte. © Sebastian Gollnow/dpa

"Hava" und "Dardan" im Haus Auensee (am Mittwoch)

Auch am Mittwoch geht es im Haus Auensee mit guter Musik weiter. 2019 veröffentlichte "Hava" (26) das erste Mal eine Hörprobe zu "Heartbreaker" und sorgte damit für jede Menge Aufsehen. Seitdem geht es für sie und ihre Musikkarriere bergauf. Mit ihrem neuen Album "Kein Märchen" im Gepäck und ihrem Verlobten, Rapper "Dardan" (27), an ihrer Seite stürmt sie die Bühnen Deutschlands. Los gehts um 20 Uhr im Haus Auensee. Konzertkarten gibts auf Eventim.de.

"Dreamlight Concert: Tribute to One Piece" in der Peterskirche (am Freitag)

Auch Anime- und "One Piece"-Fans kommen in dieser Woche im Hinblick auf Konzerte auf Ihre Kosten. "Dreamlight Concerts" erweckt die Musik der Fernsehserie zum Leben und lässt das Publikum in die fantastische Piratenwelt eintauchen. Eine ordentliche Portion Nostalgie ist hier garantiert.

Am Freitag sorgt "Dreamlight Concert" für einen magischen Abend in der Peterskirche. © Emily Mittmann