Highfield 2024: Festival gibt seinen finalen Headliner bekannt

Leipzig - 77 Tage sind es noch, dann startet am Störmthaler See bei Leipzig das diesjährige Highfield-Festival. Nun haben die Organisatoren nicht nur die Tagesaufteilung für das Festival bekannt gegeben, auch der finale Headliner steht fest.

Alligatoah ist der finale Headliner auf dem diesjährigen Highfield. © Montage: Sebastian Willnow/dpa + Daniel Karmann/dpa

Abgerundet wird das Line-up mit Alligatoah. "Der deutsche Tausendsassa reiht sich in die hochkarätige Headliner-Riege um Macklemore, Rise Against, Peter Fox, Cro, Provinz und Marsimoto ein", teilte Veranstalter FKP Scorpio am Freitag mit.

Lukas Strobel (34), wie Alligatoah mit bürgerlichem Namen heißt, hatte Ende vergangenen Jahres gleich mit mehreren Aktionen für Aufsehen gesorgt, die allesamt auf das Ende seiner inzwischen mehr als zehnjährigen Karriere hindeuteten. So waren über Nacht alle Posts seiner Instagram-Seite verschwunden und auch die Website war nicht mehr aufrufbar.

Beim letzten Konzert seiner damals laufenden Tour verabschiedete er sich mit seinem "Trauerfeier Lied" und den Worten: "Das, was jetzt kommt, tut mir mehr weh als euch, aber es wird irgendwann heilen", wie unter anderem die "Augsburger Allgemeine" berichtete.

Inzwischen ist klar: das Ende war nie der Plan, sondern lediglich die Überleitung zur neuen Platte "Off", die zum Release im März gleich auf Platz eins der Charts schoss. Auch auf Album Nummer sieben bewegt sich das Multitalent wieder problemlos zwischen den Extremen der Musik. Festival-Freunde dürfen sich auf eine absolute Hammer-Show freuen.