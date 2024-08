Hobby-DJs, internationale Feten und Pop-Festivals: Das ist diese Woche in Leipzig los

Leipzig - Diese Woche steppt in Leipzig und Umgebung der Bär. Welche Events Ihr nicht verpassen solltet, erfahrt Ihr in den TAG24-Veranstaltungstipps .

Einmal im Monat veranstaltet das Tanzcafé Ilses Erika das "Open Decks". Hier bekommen alle Hobby-DJs und diejenigen, die es gern werden wollen, die Möglichkeit, sich eine halbe Stunde lang an den Decks auszuprobieren. Im Fokus soll dabei nicht das Tanzen stehen, sondern einfach die Musik, egal welches Genre. Solltet Ihr Euch versuchen wollen, könnt Ihr Euch auf IlsesErika.de anmelden.

Gegen 19 Uhr am Donnerstagabend eröffnet das festliche Jubiläumskonzert des Jugendsinfonieorchesters der Musikschule Johann-Sebastian-Bach Leipzig das diesjährige "Tauchscher". Am Freitag startet ab 17 Uhr der alljährliche Stadtlauf. Die Anmeldung zur Teilnahme findet Ihr auf Stadtlauf-Taucha.com. Am Abend dürft Ihr Euch dann unter anderem auf Feuershow, Nachtvolleyball und jede Menge DJs freuen. Das komplette Programm gibt es auf Taucha.de.