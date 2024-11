Hoch die Hände, Wochenende! Das ist abseits des Weihnachtsmarkts in Leipzig los

Neben dem Weihnachtsmarkt gibt es in Leipzig noch zahlreiche andere Veranstaltungen, die Ihr am Wochenende besuchen könnt.

Von Juliane Bonkowski

Leipzig - In dieser Woche hat der Leipziger Weihnachtsmarkt eröffnet. Wenn Ihr darauf weniger Lust habt, gibt es noch einige andere Möglichkeiten, in der Stadt etwas zu unternehmen. Weihnachtlich wird es dabei dennoch oftmals.

Samstag und Sonntag: Weihnachtliche Stadtrundfahrt

Zentrum - Wer Leipzig im Winter per Bus und Boot entdecken will, kann das während einer Stadtrundfahrt tun. Die "Winter-Entdeckertour" startet an beiden Tagen ab 10.30 Uhr zu mehreren Zeiten an der Haltestelle Goethestraße in der Innenstadt, geht später auf einem Boot über die Kanäle weiter. Inklusive ist ein Glühwein (Tee für Kinder). Genaue Abfahrtszeiten und Preise finden Ihr auf der Webseite der Stadtrundfahrt Leipzig.

Schnee liegt zwar noch nicht in Leipzig, aber viel zu entdecken gibt es auf der Stadtrundfahrt inklusive Glühwein allemal. © Bildmontage: Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa, Jens Kalaene/dpa-Zentralbild/dpa

Samstag und Sonntag: Adventskino

Plagwitz - Endlich startet wieder die Zeit der Weihnachtsfilme. Wer die lieber in größerer Gesellschaft schaut, kann das in der neuen Konsumzentrale tun. Vom Klassiker "Drei Haselnüsse für Aschenbrödel" bis hin zu "Kevin allein zu Haus" ist sicher für jeden Film-Fan etwas dabei. Das Programm findet Ihr auf der Webseite der Konsumzentrale. Tipp: Es gibt außerdem auch hier einen kleinen Weihnachtsmarkt, eine Rutschbahn, Verlosungen, Kinderschminken sowie Glühwein und Snacks.

Der Klassiker schlechthin: Die Konsumzentrale zeigt am Wochenende im Adventskino "Drei Haselnüsse für Aschenbrödel" und weitere Weihnachtsfilme. © -/Degeto/WDR/dpa

Samstag und Sonntag: Funkelnder Christmas Garden

Markkleeberg - Seit Dienstag bis Anfang Januar funkelt die Lichterwelt des Christmas Garden im agra-Park besonders hell und bunt. Ab 16.30 Uhr könnt Ihr hier die beeindruckenden Lichtinstallationen bestaunen und ganz nebenbei noch Glühwein, Punsch und weihnachtliche Snacks genießen. Mit 20,90 Euro pro Erwachsenem ist der Besuch am Wochenende nicht gerade günstig. Tipp: Kauft die Tickets vorab direkt online, dann spart Ihr Euch den Aufschlag an der Abendkasse.

Die Lichterwelt kommt mit hübschen Farben und Motiven daher. © Christian Grube

Samstag: Deichkind in der Arena

Zentrum-West - Den Party-Samstag läutet die Combo Deichkind, die gerade mit ihrer "Kids in meinem Alter"-Tour in Deutschland unterwegs ist, ab 19.30 Uhr in der Arena ein. Tickets für den Stehbereich und auch Sitzplätze bekommt Ihr ab 62,95 Euro über den Deichkind-Shop oder andere bekannte Vorverkaufsstellen.



Deichkind wollen ordentlich Stimmung in die Leipziger Arena bringen. (Archivbild) © Carsten Rehder/dpa

Samstag: Partys

Eutritzsch/Zentrum - Wer am späteren Abend noch weiter feiern will, hat mehrere Möglichkeiten. Malle-Feeling gibt es ab 22 Uhr bei der "Ultimativen Mallorcaparty" im TV Club. Auf zwei Floors gibt es die absoluten Party-Schlager, aber auch 90er- und Trash-Hits vom Feinsten, im Biergarten außerdem Snacks und Sangria. Wer braucht schon Sommer für Malle? Tickets gibt es auf leipzigtickets.de oder an der Abendkasse. Alternativ könnt Ihr ab 23 Uhr in der Moritzbastei zur "Hypa Hypa Party Pt. 6 - Winter Edition" vorbeischauen. Trashig kann es auch her werden, aber auch etwas härter. Karten gibt's bei tixforgigs.com.

Party satt gibt es unter anderem im TV Club und in der Moritzbastei. (Symbolbild) © 123rf/melis

Sonntag: Family Club Lichterparty

Zentrum - Bunt, aber nicht ganz so laut wird es am Sonntag ab 14 Uhr im Spizz-Keller, denn da steigt die "Family Club Lichterparty" für die ganze Familie. Neben Musik, leckeren Drinks und Snacks gibt es auch das ein oder andere Highlight für Euren Nachwuchs, darunter Kinderschminken, eine Seifenblasen- und eine Schneemaschine. Der Eintritt ist nur mit Kindern möglich, kostet für Kids 8 Euro, für Erwachsene 11 Euro.

Sonntag: Coca-Cola-Weihnachtstruck kommt nach Leipzig

Der beliebte Coca-Cola-Weihnachtstruck kommt nach Leipzig und Ihr könnt dabei sein. © IMAGO/Pixsell