Howard Carpendale rockt Leipzig! Doch ein Songtext sorgte für eine ganz andere Reaktion

Howard Carpendale ist wieder auf Tour und machte am Mittwoch in der ausverkauften Quarterback Immobilien Arena halt.

Von Nico Schimmelpfennig und Eric Mittmann Leipzig - "Let's Do It Again!" Howard Carpendale (78) ist wieder auf Tour und machte am Mittwoch in der ausverkauften Quarterback Immobilien Arena in Leipzig halt. Im Gepäck hatte er sowohl seine aktuelle Platte als auch jede Menge Klassiker. Ein Song - oder besser dessen Text - blieb dabei besonders in Erinnerung.

Musiklegende Howard Carpendale (78) war am Mittwoch zu Gast in Leipzigs Quarterback Immobilien Arena. © Nico Schimmelpfennig In seiner fast 50-jährigen Karriere habe es hin und wieder auch Tiefpunkte gegeben, leitete der "Hello Again"-Sänger die Szene ein. In einem dieser Momente in den 70er Jahren habe ihm sein Produzent dann den besten Songschreiber der damaligen Zeit an die Hand gegeben. Was der produzierte, klingt heute so: "Saunabad, das ist mir viel zu fad. Es sei denn, dass du grad auch so was machst", las Carpendale die Strophe seines Songs "Es ist überhaupt alles viel zu schön" aus dem Jahr 1972 vor und sorgte damit für jede Menge Gelächter im Publikum. "Duscht man sich, dann duschen du und ich. Und ich versteh dich, wenn du lachst." Die rund 5000 Zuschauer in der Arena hielt es kaum mehr auf den Stühlen, während die Musiklegende trocken kommentierte: "Gut, dass es das nur auf einer alten Platte gibt." Leipzig Feuerwehreinsatz Brandstiftung in Paunsdorf: Garagenkomplex fängt Feuer Was der Sänger damit sagen wollte: "Damals war es eine andere Zeit." Daraufhin stimmte seine Band das bekannte "Hitparade"-Intro an und leitete direkt zu Klassikern wie "Ob-La-Di, Ob-La-Da" von 1968 über.

Howard Carpendale in Leipzig: Sänger springt über seine Ehe mit Donnice Pierce

Mit dabei: seine riesige Band ... © Nico Schimmelpfennig Von seinem aktuellen Album "Let's Do It Again" performte Carpendale unter anderem den Song "Ungesagtes", zu dem er wiederum einiges zu sagen hatte. "Es gibt einen Titel auf meinem neuen Album der mir sehr viel bedeutet. Ich glaube ehrlich gesagt, dass es einer der schönsten Texte ist, die ich je gesungen hab", so der 78-Jährige über den Hit, der sogleich für einen Gänsehaut-Moment sorgte. Seinen alten Hit "Das schöne Mädchen von Seite 1" performte er im modernen Gewand mit Rap-Einlagen seines Background-Sängers. Auch ein Klassiker kann eben frisch und gut erhalten bleiben. Eisenbahnstraße Leipzig Mann (32) springt auf Leipziger Eisenbahnstraße gegen fahrendes Auto Und auch von seiner Ehe mit Donnice Pierce erzählte der Vollblutmusiker auf der Bühne. Zwischen den beiden gebe es immer etwas zu lachen. "Mit dieser neuen Brille siehst du aber blöd aus", habe sie zuletzt zu ihm gesagt. "Ich selbst entgegnete, dass ich aber gar keine trage. Meine Frau: 'Ich aber.'"

... sowie jede Menge Klassiker und Songs seines aktuellen Albums "Let's Do It Again!". © Nico Schimmelpfennig

Ins Publikum hatte sich zudem ein weiterer Star gemischt: Ramon Roselly (30) war gekommen, um einem seiner großen Vorbilder zu lauschen. Klar stand er dabei auch für ein paar Fotos mit den Fans bereit. © Nico Schimmelpfennig