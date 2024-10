Ins Museum, Wasser oder Ehebett: Am Sonntag gehts in Leipzig an die unterschiedlichsten Orte

Welche Veranstaltungen Ihr Euch am Sonntag in Leipzig nicht entgehen lassen solltet, erfahrt Ihr in den TAG24-Veranstaltungstipps.

Von Emily Mittmann

Leipzig - Meilenweite Touren, waghalsige Wasser-Abenteuer oder intime Gespräche: Am Sonntag bekommt Ihr in Leipzig das Komplettpaket. Welche Events Ihr Euch nicht entgehen lassen solltet, erfahrt Ihr in den TAG24-Veranstaltungstipps.

Agra Antikmarkt

Immer gegen Ende des Monats öffnet Leipzigs wohl größter Flohmarkt Tür und Tor für Tausende Händler und Trödelmarkt-Begeisterte. Denn beim Agra Antikmarkt werdet Ihr nicht nur auf der Freifläche des gigantischen Geländes fündig, sondern entdeckt auch so manches Lieblingsstück in den beiden großen Messehallen. Der Markt startet ab 8 Uhr und bleibt bis 15 Uhr geöffnet. Alles Weitere erfahrt Ihr auf Agra-Antikmarkt.de.

Von Spielzeug, über Schmuck, bis hin zu Antiquitäten - Beim Agra Antikmarkt gibt es einiges zu entdecken. © Emily Mittmann

Abradeln von Leipzig nach Halle

Am Sonntag beendet der Allgemeine Deutsche Fahrradclub (ADFC) die diesjährige Fahrrad-Saison. Um es jedoch noch einmal so richtig genießen zu können, lädt der Verein die Radler der Region zu einer 65 Kilometer langen Radtour ein. Die Route führt ihre Teilnehmer durch das Rosental, zum Haus Auensee, zum Raßnitzer See und schließlich bis zum Bergzoo Halle. Natürlich sind auf der Tour mehrere Stopps zum Verschnaufen, Trinken und Erholen eingeplant. Mehr dazu gibts auf Leipzig.ADFC.de.

Um das Ende der diesjährigen Radfahrsaison zu feiern, lädt der ADFC zum gemeinsamen Abradeln. (Symbolbild) © 123RF/dezember7000

Herbst- und Kostümfest für Wasserratten

Von 11.30 bis 18 Uhr feiert der Kanupark Markkleeberg mit allen Surf- und Kanu-Fans zum allerersten Mal das Bunte Herbst-Surfen. Neben den sportlichen Wettbewerben im Wellenreiten und Paddeln können die Teilnehmer mit dem schönsten Kostüm ordentlich Zusatzpunkte sammeln. Selbstverständlich sind auch alle Schaulustigen herzlichen willkommen. Weitere Infos findet Ihr auf Kanupark-Markkleeberg.com.

Der Kanupark Markkleeberg feiert zum ersten Mal ein buntes Herbstfest. Die besten Kostüme sammeln Zusatzpunkte. (Symbolbild) © 123RF/NickR

Die Grassimesse

Design-Interessierte und Liebhaber des Schönen kommen am Wochenende bei der Grassimesse auf ihre Kosten. Alljährlich präsentiert sie als internationaler Treffpunkt unterschiedlichster Designer und Kunstschaffender außergewöhnlichste Unikate und extravagante Serien. Neben dem Aspekt der Kunstausstellung dient sie dabei auch als Verkaufsmesse. Das Museum öffnet von 10 bis 18 Uhr. Auf welche Programmpunkte Ihr Euch in diesem Jahr freuen dürft, erfahrt Ihr auf Grassimesse.de.

Auf der Grassimesse findet Ihr die speziellsten Deko-Artikel und Design-Stücke. © PR Grassimesse/Fern Liberty Kallenbach Campbell "is that all there is"

Bushido auf Podcast-Tour

In ihrem Podcast "Im Bett mit Anna-Maria und Anis Ferchichi" nehmen Bushido (46) und seine Frau Anna-Maria Ferchichi (42) ihre Hörer mit ins Ehebett. Denn mindestens genauso intim wie der Ort, an dem der Podcast stattfindet, sind auch die Themen, die die beiden besprechen. So geht es unter anderen um ihre Ehe, um ihr Leben mit den Kindern in Dubai und sonstige Sorgen, die das Paar fernab der Karriere beschäftigen.

Auf ihrer Podcast-Tour sprechen Anna-Maria und Anis Ferchichi (alias Bushido) über ihre Beziehung, das Familienleben und vieles mehr. © Joerg Carstensen/dpa