Kino, Konzert, Fahrradmesse: Das geht diese Woche in Leipzig

Leipzig - Auch in dieser Woche dürfen sich die Leipzigerinnen und Leipziger wieder auf zahlreiche Veranstaltungen freuen. In den TAG24-Veranstaltungstipps erfahrt Ihr, welche Ihr auf keinen Fall verpassen solltet.

Die amerikanische Sängerin Taylor Cameron Upsahl (25), besser bekannt als einfach nur "Upsahl", führt es im Zuge ihrer Europatour auch in die sächsische Metropole. Gerade einmal drei Jahre ist es her, dass die 25-Jährige mit ihrem Debütalbum "Lady Jesus" (2021) durchstartete. Am Montag will sie nun ihren Erfolg mit Euch feiern. Los geht es um 20 Uhr. Tickets bekommt Ihr auf Eventim.de.