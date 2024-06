Konzerte, Partys und Co: Das erwartet Euch diese Woche in Leipzig

Welche Veranstaltungen Ihr Euch in Leipzig auf keinen Fall entgehen lassen solltet, erfahrt Ihr in den TAG24-Veranstaltungstipps.

Von Emily Mittmann

Leipzig - Auch in dieser Woche warten in Leipzig zahlreiche Veranstaltungen darauf, von Euch entdeckt zu werden. Was Ihr Euch auf keinen Fall entgehen lassen solltet, erfahrt Ihr in den TAG24-Veranstaltungstipps.

"Ein Mosaik der Farben" auf dem Nikolaikirchhof (am Montag)

Anlässlich des "EURO 2024 Festivals" zur EM 2024 tritt die Artisten-Gruppe "Off the ground art/ists" am Montag um 16 Uhr auf dem Nikolaikirchhof auf. Die Künstler begeistern unter anderem an Vertikalseil und Tuch und sorgen mit Waterbowl-Performance und Jonglage für Begeisterung. Am Montag präsentieren sie ihre neue Show "Ein Mosaik der Farben".

Die Künstlergruppe "Off the ground art/ists" begeistert am Montag um 16 Uhr mit Vertikalseil-Akrobatik und Jonglage auf dem Nikolaikirchhof. © 123rf/meinzahn

Paula Carolina in der Fan Zone (am Dienstag)

In der Leipziger Fan Zone kommen am Dienstag auch Fußball-Muffel auf ihre Kosten. Ab 16.10 Uhr heizt die Sängerin Paula Carolina dem Augustusplatz ein. Seit 2021 rüttelt sie mit außergewöhnlichen Pop-Songs, deren Klang zum Teil an die 90er-Jahre erinnert, Tausende Zuhörer wach. Mehr zu dem Auftritt erfahrt Ihr auf Leipzig.de.

Anlässlich der EM 2024 veranstaltet die Stadt Leipzig auf dem Augustusplatz ein abwechslungsreiches Programm. Am Dienstag um 16.10 Uhr wird die Sängerin Paula Carolina auftreten. (Archivbild) © Hendrik Schmidt/dpa

"Celeste" in der Moritzbastei (am Mittwoch)

Seit 15 Jahren reißt "Celeste" die Grenzen der Heavy-Musik ein. Am Mittwoch präsentiert die Band in der Moritzbastei ihr neuestes Album "Assassine(s)", das sich noch immer durch den harten Sound kennzeichnet. Der Konzertabend startet um 20 Uhr. Auf Moritzbastei.de bekommt Ihr Tickets sowie weitere Infos zur Band.

Ab 20 Uhr rockt die Band "Celeste" am Mittwoch die Moritzbastei. © Emily Mittmann

Reopening Party des Westbads (am Freitag)

Unter dem Motto "Live is Life" feiert das Westbad am Freitagabend seine Wiedereröffnung. Viele Highlights, wie etwa Live-Cooking und Dinner-Party, zeigen dem Publikum, was die Location zu bieten hat. Abgesehen davon erwarte man auch hohen Besuch, unter anderem von Leipzigs Oberbürgermeister Burkhard Jung (66, SPD), Ministerpräsident Michael Kretzschmer (49, CDU) sowie dem Künstler Neo Rauch (64). Georgi Gogow von der Band City werde mit seiner Geige für Gänsehaut sorgen. Solltet Ihr aber nur zu Techno feiern wollen, gibt es ab 1 Uhr auch vergünstigt Zutritt. Auf Leipzig-im.de bekommt Ihr mehr Infos. Tickets für die verschiedenen Kategorien findet Ihr auf Eventim.de.

Anlässlich seiner Wiedereröffnung lässt das Westbad am Freitag die Korken knallen. (Symbolbild) © Jens Kalaene/dpa-Zentralbild/dpa