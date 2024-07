Kunst, Magie und vieles mehr: Das erlebt Ihr diese Woche in Leipzig

Ob Ferien, Urlaub oder einfach Lust und gute Laune: Was Ihr diese Woche in Leipzig unternehmen könnt, erfahrt Ihr in den TAG24-Veranstaltungstipps.

Von Emily Mittmann

Leipzig - Ob Ferien, Urlaub oder einfach Lust und gute Laune: Was Ihr diese Woche in Leipzig unternehmen könnt, erfahrt Ihr in den TAG24-Veranstaltungstipps.

Familienführungen im Panometer (täglich)

Für alle Ferienkinder bietet das Panometer jeden Tag um 11 Uhr eine Führung für Familien durch die aktuelle Ausstellung "Die Kathedrale von Monet - Freiheit des Malens" an. So werdet Ihr am Montag bei der Führung "Wahr oder Falsch" zu Rätseldetektiven und ratet selbst aktiv mit. Bei "Auf Tuchfühlung - Malerei mit allen Sinnen" am Dienstag erfahrt Ihr Monets Bilder mit allen Sinnen, also nicht nur Sehen, sondern auch Fühlen und sogar Riechen und Schmecken. Bei der dritten Führung werdet Ihr selbst zu Künstlern. "Let's paint - die Führung zum Mitmalen" will dazu ermutigen, selbst den Stift in die Hand zu nehmen, und gibt Euch neben interessanten Infos zur Ausstellung auch einige Tipps und Tricks fürs Malen mit. Das komplette Wochenprogramm des Panometers findet Ihr auf Panometer.de.

Die Ausstellung "Die Kathedrale von Monet - Freiheit des Malens" im Panometer bietet während der Ferien täglich um 11 Uhr eine Familienführung an. © Sebastian Willnow/dpa

"The Magical Music of Harry Potter - Live in Concert" im Clara-Zetkin-Park (am Mittwoch)

Am Mittwoch wird es im Clara-Zetkin-Park magisch. Auf der Parkbühne, mitten im Grünen, verzauberte die Oscar-nominierte Filmmusik der "Harry Potter"-Filmreihe kleine und große Fans. Filmorchester und Special Guest aus der Filmreihe sorgen für Überraschungen. Der Konzertabend beginnt um 16 Uhr. Tickets bekommt Ihr vorab.

Mitten im Grünen verzaubert der Soundtrack der "Harry Potter"-Filmreihe am Mittwochabend alle Fans und Besucher der Parkbühne. (Symbolbild) © 123rf/maximilian100

"The Music of Hans Zimmer & Others" im Clara-Zetkin-Park (Mittwoch)

Im Anschluss an "Harry Potter" geht es auf der Parkbühne mit der Musik von Oscar-Preisträger Hans Zimmer (66) weiter. Ob "Fluch der Karibik", "König der Löwen", "Mission: Impossible", "Batman" oder auch "Interstellar": Sie alle begeistern nicht zuletzt durch ihre bewegende Filmmusik. Am Mittwoch um 20 Uhr sollen die Werke, präsentiert von einem waschechten Piraten der "Fluch der Karibik"-Filme, im Clara-Zetkin-Park gefeiert werden. Im Netz könnt Ihr Euch Tickets sichern.

Auf der Parkbühne im Clara-Zetkin-Park erklingen am Mittwoch um 20 Uhr die bekanntesten Werke des Komponisten Hans Zimmer (66). © Sebastian Willnow/dpa

"P!nk" in der Red Bull Arena (am Mittwoch)

Aufgrund der enormen Nachfrage im vergangenen Jahr bringt "P!nk" (44) auch in diesem Jahr ihre "Summer Carnival"-Tournee zurück. Nach über zehn Jahren führt es die amerikanische Sängerin zum ersten Mal wieder nach Leipzig, wo sie am Mittwoch die Red Bull Arena zum Beben bringen will. Mit Songs wie "What About Us" (2017) oder "Cover Me in Sunshine" (2021) erreichte sie nicht nur Platz 1 in den Charts, sondern auch die Herzen ihrer Zuhörer. Tickets für die Show gibt es online.

Die "Summer Carnival"-Tour führt die amerikanische Sängerin "P!nk" (44) am Mittwoch auch nach Leipzig. © Christophe Gateau/dpa

Ü-30-Party im "Twenty One" (am Freitag)

Am Freitag könnt Ihr im "Twenty One" ab 21 Uhr den Stress der Woche abschütteln und wegtanzen. Bei der "modernsten Ü-30-Party in Leipzig", wie sie ihre Veranstalter nennen, feiert Ihr auf zwei Floors zu Pop, Hip-Hop, 80s, 90s und vielem mehr.

Am Freitag könnt Ihr bei der Ü-30-Party im "Twenty One" die geschaffte Woche feiern. (Symbolbild) © 123RF/nd3000