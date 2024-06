Last but not least: So wird auch der letzte Tag der Woche ein Hit!

Was Ihr am Sonntag in Leipzig unternehmen könnt, erfahrt Ihr in den TAG24-Veranstaltungstipps.

Von Emily Mittmann

Leipzig - Bevor am Montag der Stress wieder von vorn beginnt, gilt es den Sonntag in vollen Zügen zu genießen. Was Ihr am letzten Tag der Woche in Leipzig unternehmen könnt, erfahrt Ihr in den TAG24-Veranstaltungstipps.

Kindertheater an der Feinkost

Der Sonntag startet um 10 Uhr an der Feinkost auf der Karl-Liebknecht-Straße. Das Kindertheater des Leipziger Knalltheaters hat es sich zur Aufgabe gemacht, all seine kleinen aber auch großen Zuschauer zum Lachen zu bringen. Dafür präsentiert das Theater das Stück "Der Wolf trägt Schlüpfer", das die Geschichte des Wolfs, der in all den Märchen als Bösewicht auftritt, aus seiner eigenen Perspektive zeigt. Tickets für Euren Ausflug ins Theater bekommt Ihr auf Feinkostgenossenschaft.de.

Die Feinkost lädt am Sonntagmorgen zum Kindertheater und präsentiert das Stück "Der Wolf trägt Schlüpfer". © Emily Mittmann

"Hosenscheißer"- und "Ladys Fashion"-Flohmarkt auf dem agra-Messegelände

Auf dem agra-Messegelände schlagt Ihr von 11 bis 16 Uhr zwei Fliegen mit einer Klappe, denn hier kommen sowohl die Kids als auch die Damen auf ihre Kosten. Der "Ladys Fashion"- und der "Hosenscheißer"-Flohmarkt haben sich auf dem riesigen agra-Gelände zusammengetan und freuen sich auf jede Menge Besucher, egal ob jung oder alt. Für nur fünf Euro Eintritt könnt Ihr bummeln und shoppen, was das Zeug hält. Auf Ladyfashion-Flohmarkt.de und Hosenscheisser-Flohmarkt.de erfahrt Ihr mehr über die Kombi-Veranstaltung.

Bei der Kombi-Veranstaltung des "Ladys Fashion"- und "Hosenscheißer"-Flohmarkts auf dem agra-Messegelände werden sowohl Klein als auch Groß fündig. (Symbolbild) © 123RF/studiograndouest

Die Peterskirche - Eine Führung mit Blick vom Turm

Mit einer Höhe von 88 Metern zieht der eindrucksvolle Turm der Peterskirche in der Südvorstadt alle Blicke auf sich. Abgesehen von ihrer Geschichte, die bis in das Jahr 1885 zurückreicht, verfügt die Kirche über eine aufwendige kunsthandwerkliche Ausstattung. Am Samstag lässt eine Führung hinter die Kulissen blicken und informiert unter anderem über die Besonderheiten der Architektur. Highlight wird die Besichtigung des Kirchturms in 51 Metern Höhe sein. Treff ist um 14 Uhr vor der Peterskirche. Auf Leipzigdetails.de könnt Ihr Euch vorab Tickets sichern.

Die Führung startet um 14 Uhr vor der Peterskirche und informiert über ihre Geschichte und Architektur. © Emily Mittmann

Leipziger Öko-Fete im Clara-Zetkin-Park

Der Clara-Zetkin-Park verwandelt sich ab 12 Uhr in Deutschlands größte Umweltmesse. Ob fair produzierten Bio-Leckereien oder neueste Innovationen: 135 verschiedene Aussteller informieren über die Themen Klima-, Umwelt- und Naturschutz. Ziel der Fete des Leipziger Umweltverbunds "Ökolöwe" ist es, für einen Bewusstseinswandel bei den Besuchern zu sorgen. Weitere Infos findet Ihr auf Oekoloewe.de.

Von 12 bis 19 Uhr verwandelt sich der Clara-Zetkin-Park in Deutschlands größte Umweltmesse. (Archivbild) © Sebastian Willnow/dpa

Sommerkino in der Spinnerei

Der Filmabend in der Spinnerei bietet am Sonntag die perfekte Möglichkeit, um das Wochenende ausklingen zu lassen. Der Filmabend startet um 17 Uhr mit der Lesung des Buchs "Filmkritik", das die ehemalige Zeitschrift ehrt. Weiter geht es dann mit der Vorführung des Dokumentarfilms "Niemals allein, immer zusammen" (2024) um 19.30 Uhr sowie des Dramas "Sleep with Your Eyes open" (2024) um 20 Uhr. Tickets bekommt Ihr auf Luru-Kino.de.

Ab 17 Uhr veranstaltet die Spinnerei am Sonntag einen Filmabend. (Archivbild) © Peter Endig/dpa-Zentralbild/dpa-tmn