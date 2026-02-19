Leipziger Buchmesse: So soll dieses Jahr ein Einlass-Chaos verhindert werden

Leipzig - Leipzig wird in einem Monat zum Mekka von Lesebegeisterten und Cosplayern, denn am 19. März 2026 startet die Leipziger Buchmesse. Am Donnerstag stellten die Macher das Programm von Messe und Lesefestival "Leipzig liest" im Neuen Schauspiel vor.

Die Verantwortlichen der Leipziger Buchmesse stellten am Donnerstag das diesjährige Programm vor. © Christian Grube

Die Veranstalter wollen in diesem Jahr ein Einlass-Chaos am Samstag wie 2025 vermeiden.

Dafür wurden die Abläufe im Vorfeld nachgeschärft, zusätzliche Kapazitäten eingeplant und der Zugang zu stark nachgefragten Bereichen organisatorisch besser gesteuert – damit Besucher auch am besucherstärksten Tag schneller und entspannter auf das Messegelände kommen.

Insgesamt umfasst das Programm über 2000 Veranstaltungen, die an gut 300 Orten im Stadtgebiet und auf dem Messegelände stattfinden. Höhepunkt ist wie immer am ersten Messetag die Verleihung des Preises der Leipziger Buchmesse.

Statt eines Gastlands setzt die Buchmesse in diesem Jahr auf eine Fokusregion: den Donauraum mit dem Schwerpunkt "Donau – Unter Strom und zwischen Welten" und Stimmen zwischen Gegenwart, Geschichte und Migration.