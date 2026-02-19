Leipziger Buchmesse: So soll dieses Jahr ein Einlass-Chaos verhindert werden
Von Christian Grube
Leipzig - Leipzig wird in einem Monat zum Mekka von Lesebegeisterten und Cosplayern, denn am 19. März 2026 startet die Leipziger Buchmesse. Am Donnerstag stellten die Macher das Programm von Messe und Lesefestival "Leipzig liest" im Neuen Schauspiel vor.
Die Veranstalter wollen in diesem Jahr ein Einlass-Chaos am Samstag wie 2025 vermeiden.
Dafür wurden die Abläufe im Vorfeld nachgeschärft, zusätzliche Kapazitäten eingeplant und der Zugang zu stark nachgefragten Bereichen organisatorisch besser gesteuert – damit Besucher auch am besucherstärksten Tag schneller und entspannter auf das Messegelände kommen.
Insgesamt umfasst das Programm über 2000 Veranstaltungen, die an gut 300 Orten im Stadtgebiet und auf dem Messegelände stattfinden. Höhepunkt ist wie immer am ersten Messetag die Verleihung des Preises der Leipziger Buchmesse.
Statt eines Gastlands setzt die Buchmesse in diesem Jahr auf eine Fokusregion: den Donauraum mit dem Schwerpunkt "Donau – Unter Strom und zwischen Welten" und Stimmen zwischen Gegenwart, Geschichte und Migration.
Leipziger Buchmesse 2026: Daniela Katzenberger, Alice Schwarzer und Johannes B. Kerner lesen
Für Promi-Faktor und volle Säle sorgen 2026 u. a. Sebastian Fitzek (54), "Känguru-Chroniken"-Autor Marc-Uwe Kling (43) und für die Bridgerton-Fans das Highlight: Autorin Julia Quinn (55) kommt.
Zusätzliche Hingucker abseits der klassischen Lesungen: Alice Schwarzer (83) und Daniela Katzenberger (39) kommen nach Leipzig.
Ein besonderes Event steigt in der Schaubühne Lindenfels: Ein ZDF-Lesemarathon über mehr als 18 Stunden, bei dem aus Juli Zehs (51) "Unterleuten" gelesen wird – unter anderem von Johannes B. Kerner (61) und Andrea Kiewel (60).
Buchmesse-Direktorin Astrid Böhmisch zeigt sich im Hinblick auf die Zahl der Aussteller sehr zufrieden. 2026 sind bereits mehr angemeldet als 2025. Beim Programm betont Böhmisch, dass man auch in diesem Jahr den Fokus auf Erstlingswerke von Autoren setze. Viel zu oft werden Debütanten nicht genug gewürdigt – die Leipziger Buchmesse möchte ihnen so größere Aufmerksamkeit verschaffen.
Das gesamte Programm ist online unter Leipziger-Buchmesse.de zu finden.
Titelfoto: Jan Woitas/dpa