Beliebte Messen und exklusive Einblicke: Das erwartet Euch am Wochenende in Leipzig

In den TAG24-Veranstaltungstipps fassen wir zusammen, was Ihr am Wochenende ein Leipzig machen könnt. Mit dabei: Die Haus-Garten-Freizeit.

Von Tamina Porada

Leipzig - Auch wenn das Wetter am Wochenende etwas grau und trüb wird, gibt es in Leipzig einige Veranstaltungen, für die es sich lohnt, das Haus zu verlassen. Was Ihr am Samstag und Sonntag nicht verpassen solltet, verraten wir Euch in unseren TAG24-Veranstaltungstipps.

"Haus-Garten-Freizeit" und "Handwerk live"

Leipziger Messe - Die Gartensaison steht kurz vor der Tür und wer noch Inspiration sucht für neue Pflanzentrends, wissen möchte, wie man den Garten oder das Haus einfach umgestalten kann oder noch nach einem neuen Hobby für den Sommer sucht, sollte die "Haus-Garten-Freizeit" nicht verpassen. Die Messe gehört zu den beliebtesten Erlebnismessen in Deutschland und lockt jedes Jahr zahlreiche Besucherinnen und Besucher an. In verschiedenen Themenwelten ist für jeden Geschmack etwas dabei und auch für die kleinen Gäste gibt es jede Menge zum Staunen und Ausprobieren. Gleichzeitig findet die "Handwerk live" statt, wo echte Meister ihre Leistungen präsentieren und man direkt mit ihnen ins Gespräch kommen kann. Die Messe findet vom 31. Januar bis zum 8. Februar statt. Tagestickets gibt es online für 15 Euro pro Person, an der Tageskasse sind zusätzlich zwei Euro fällig.

Die Messe ist auch eine gute Anlaufstelle, wenn man mit Experten ins Gespräch kommen möchte und professionellen Rat sucht. (Archivbild) © Leipziger Messe GmbH | Christian Modla

Exklusiver Blick hinter die Kulissen: Tag der offenen Tür des Gewandhausorchesters

Gewandhaus - Wer schon immer einmal wissen wollte, wie es hinter den Kulissen in einem der bekanntesten Gebäude in Leipzig aussieht, sollte dieses Event am Samstag nicht verpassen. Das Gewandhausorchester lädt zum Tag der offenen Tür und zeigt in exklusiven Führungen die Bereiche, die sonst nur für Mitarbeitende gedacht sind. Es gibt die Möglichkeit, mit den Musikerinnen und Musikern ins Gespräch zu kommen, es wird musiziert und für Groß und Klein gibt es einige Mitmachaktionen. Los geht's am Samstag um 10 Uhr. Der Eintritt ist kostenlos. Das ganze Programm findet Ihr hier.

Jeder kennt das berühmte Gebäude auf dem Leipziger Augustusplatz, aber nur die wenigsten haben schon einmal hinter die Kulissen geblickt. (Archivbild) © Jan Woitas/dpa

Besondere Ausstellung: 360-Grad-Blick in die Antarktis

Panometer Leipzig - In der vergangenen Woche feierte das neue Panorama von Yadegar Asisi Premiere in Leipzig. Der Künstler nimmt sein Publikum dieses Mal mit auf eine Reise in die Antarktis. Er zeigt die unberührte Landschaft in seinen verschiedenen Facetten und nutzt die Wasserlinie als Perspektive. Einerseits sieht man die beeindruckende Eislandschaft, andererseits bekommt man einen Blick auf das einzigartige Ökosystem. Das Panometer ist täglich von 10 bis 17 Uhr geöffnet und es werden auch zusätzlich Führungen angeboten. Tickets gibt es online ab 14 Euro.

Zusätzlich zum Panorama gibt es eine begleitende Ausstellung. © PR/asisi

Antikes und Secondhand-Kleidung: Verschiedene Märkte in der Region

Mädchen Klamotte @ Leipzig Paunsdorf Center - Wer sich mit preiswerter, aber guter Kleidung für die neue Saison eindecken möchte, sollte am Sonntag beim Mädchen-Klamotte-Flohmarkt im Paunsdorf Center vorbeischauen. Von 11 bis 16 Uhr könnt Ihr durch die Stände laufen und vielleicht Euer nächstes Lieblingsstück entdecken. Der Eintritt kostet fünf Euro. Tickets gibt es online oder vor Ort, dort könnt Ihr an der Tageskasse aber nur mit Karte bezahlen.

Nachtflohmarkt Pittlerwerke - Bei gemütlicher Atmosphäre könnt Ihr am Samstagabend stöbern, entdecken und vielleicht auch das ein oder andere shoppen. Beim Nachtflohmarkt in den Pittlerwerken bieten Händler ihre Schätze an. Dazu gibt es Musik und Snacks. Der Markt öffnet um 18 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Das Gelände der Pittlerwerke wird für den Flohmarkt atmosphärisch angeleuchtet. (Archivbild) © TA24/Annika Rank

Trödelmarkt Sportforum - Am Sportforum in der Nähe der Red Bull Arena erwarten Euch am Sonntag bunte Stände und verschiedene Angebote. Und wer nach dem Markt noch etwas spazieren möchte, ist dort in der perfekten Gegend. Unweit der Jahnallee erwarten Euch verschiedene Cafés und Restaurants und auch der Palmengarten ist nicht weit. Los gehts am Sonntag um 11 Uhr.

Kiezflohmarkt - Einer der beliebtesten Flohmärkte im Westwerk Plagwitz findet am Sonntag wieder statt. Dort findet Ihr seltene Fundstücke aus den Schränken und Kellern von Leipzigerinnen und Leipzigern und auch einige Händler mischen sich unter das rege Treiben. Beginn ist um 10 Uhr.

In den Schränken von einigen Leipzigerinnen und Leipzigern verbergen sich viele gute Kleidungsschränke, die auf ein zweites Zuhause hoffen. (Symbolbild) © Monika Skolimowska/dpa