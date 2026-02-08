Slaughter to Prevail in Leipzig: Diese furchterregenden Typen geben Anime-Tipps auf der Bühne!?

Leipzig - Sie zählen zu den Durchstartern des extremen Metal, bringen Konzerthallen weltweit mit ihren brachialen Bühnenshows zum Beben. Am Samstag nahmen sich die Russen von "Slaughter to Prevail" nun das Leipziger Haus Auensee vor. Dabei überzeugten sie nicht nur mit jeder Menge Bühnenpräsenz, sondern überraschten auch noch mit einem Tipp für den nächsten Serien-Marathon.

Krasse Musik, noch krasseres Auftreten: Die Extrem-Metaler von "Slaughter to Prevail" nahmen sich am Samstag das Leipziger Haus Auensee vor. © Christina Gaudlitz/Black Label Pictures

Die Empfehlung sprach Sänger Alex Terrible aka Aleksandr Shikolai (32) kurz vor Ende des Sets aus. Nach einem Moment großer Worte, in denen der Frontmann seinen Fans erklärte, man könne die Welt nur zum Besseren verändern, indem man erst an sich selbst arbeite, fragte er plötzlich, wer schon einmal den Anime "Berserk" gesehen habe.

"Wenn ihr ihn noch nicht gesehen habt, kann ich ihn definitiv empfehlen!", so der Barde weiter.

"Berserk" handelt von dem jungen Söldner Guts, der in einer düsteren mittelalterlichen Welt von seinem besten Freund Griffith verraten wird, auf Rache sinnt und sich anschließend nicht nur gegen böse Herrscher, sondern auch finstere Dämonen behaupten muss.

Ob der furchtbare Alex in seinem Denken von dem blutigen Anime beeinflusst wurde? Immerhin macht auch Hauptfigur Guts darin so einige Veränderungen durch und die beiden sehen sich durchaus ähnlich.

Den Song "Behelit", den "Slaughter to Prevail" der Serie widmeten, gab es denn auch zum Abschluss des Sets. Darüber hinaus konnten sich die Zuschauer im vollen Haus Auensee natürlich auch über Hits wie "Baba Yaga", "Russian Grizzly in America" und "Viking" freuen.