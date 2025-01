Märkte, Konzerte und Co.: Das alles könnt Ihr am Sonntag in Leipzig erleben

Fabian Dudek: Wer auf ehrlichen und melodischen Jazz steht, sollte am Sonntagabend den Besuch in der naTo auf der Karli wagen: Dort wird Fabian Dudek (29) auf der Bühne stehen und sein neues Programm "Recent" zum Besten geben. Unterstützt wird der Saxofonist dabei von Ruth Goller am Bass und Kate Gentile am Schlagzeug.

Im Vorverkauf kosten die Tickets 15,40 Euro. Laut den Veranstaltern soll es aber auch eine Abendkasse geben. Das Konzert beginnt um 20.30 Uhr.