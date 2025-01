Magische Lichter und krasse Konzerte: Das geht diese Woche in Leipzig

In dieser Woche dürft Ihr Euch in Leipzig auf coole Konzerte und interessante Lichtshows freuen. Welche Events einen Besuch wert sind, erfahrt Ihr hier.

Von Emily Mittmann

"Pink Floyd in Concert" im Haus Auensee (am Dienstag)

50 Jahre ist es her, dass Pink Floyd sein meistverkauftes Album "The Dark Side of the Moon" veröffentlichte. Hymnen wie "Great Gig in the Sky" versprechen eine einzigartige und zeitlose Klangwelt. Abgerundet wird das Erlebnis durch eine atemberaubende Licht- und Lasershow. Außerdem werden die Songs von "The Dark Side of the Moon" durch Hits von "The Wall" ergänzt. Der Konzertabend startet am Dienstag um 21 Uhr im Haus Auensee. Tickets bekommt Ihr auf Eventim.de.

Im Haus Auensee ertönen am Dienstag die Hits von Pink Floyd. Ergänzt wird das Ganze durch eine Licht- und Lasershow. (Symbolbild) © 123RF/petkov

Alligatoah in der Quaterback Arena (am Donnerstag)

Seit mehr als zehn Jahren gilt Alligatoah (35) als feste Konstante in der deutschsprachigen Musikwelt und so langsam könnte man meinen, zu wissen, was einen erwartet, wenn der Rapper ein neues Album veröffentlicht. Doch mit "off" zeigt er eine ganz andere Seite. Das von Schreigesang und Gitarren geprägte Album vereint Künstler wie Bausa (36) oder Tarek von K.I.Z. (38). Im Januar setzt der 35-Jährige "Neues Jahr, neues Ich" in die Tat um und geht mit "off" auf Tour. Am Donnerstag wird er die Songs um 20 Uhr in der Quarterback Arena zum Besten geben. Tickets gibts hier.

Mit seinem neuen Album "off" zeigt Alligatoah (35) eine ganz andere Seite von sich. Am Donnerstag ist er zu Gast in der Quarterback Arena. © Daniel Karmann/dpa

Magisches Tropenleuchten im Zoo Leipzig (Donnerstag bis Sonntag)

Seit vergangenem Donnerstag bringt das Magische Tropenleuchten wieder Licht in die dunkle Zoo-Anlage. Sowohl der Außenbereich als auch das Gondwanaland erstrahlen dank zahlreicher Installationen wieder in Tausenden Farben. Abgesehen davon erwarten Euch auf zwei Bühnen täglich jeweils drei Shows. Das Lichtspektakel kann noch bis 9. Februar immer donnerstags bis sonntags von 17 bis 22 Uhr besucht werden. Tickets bekommt Ihr auf Zoo-Leipzig.de.

Das Magische Tropenleuchten erhellt seither das Gondwanaland sowie den Außenbereich des Zoos. © Emily Mittmann

Das Naturkundemuseum zeigt derzeit die Wanderausstellung "Facettenreiche Insekten". In drei Themenbereichen können Besucher über die Vielfalt, die Gefährdung und den Schutz der Sechsbeiner erfahren. Jeden Freitag öffnet das Naturkundemuseum zudem die Terrarien, um Stabschrecken und Schaben zu füttern. Die perfekte Gelegenheit, um allerhand Fragen zu stellen und die Insekten wirklich hautnah zu erleben. Mehr erfahrt Ihr auf Naturkundemuseum.Leipzig.de.

Im Naturkundemuseum könnt Ihr am Freitag ein paar Insekten auf die Hand nehmen und zudem noch so einiges über die kleinen Krabbeltiere erfahren. © Sebastian Willnow/dpa-Zentralbild/dpa

15 Jahre Gestört aber Geil im Haus Auensee (am Freitag)

Nachdem 2010 in einem Club in Sangerhausen für Marcel Stephan und Nico Wendel alles begonnen hatte, feiern sie als "Gestört aber Geil" nun schon 15-jähriges Jubiläum. Das Duo blickt zurück auf lebensverändernde Erfolge, krasse Shows und gute Zeiten auf dem ein oder anderen Festival.

Gestört aber Geil feiern mit Euch am Freitag ihr 15-jähriges Jubiläum. © Alexander Prautzsch/dpa-Zentralbild/dp