Manege frei! Das gibt es diese Woche in Leipzig zu erleben

Von Emily Mittmann

Leipzig - So langsam aber sicher neigt sich der Spätsommer in Leipzig dem Ende entgegen. Wie Ihr in dieser Woche dem Regenwetter und grauem Himmel entfliehen könnt, erfahrt Ihr in den TAG24-Veranstaltungstipps.

Walterland (am Mittwoch, Donnerstag und Freitag)

Seit letztem Donnerstag begeistert auf der Freifläche am Kohlrabizirkus eine etwas andere Show. Sowohl im Wasser als auch an Land und in der Luft präsentiert der "Waterland Circus" atemberaubende Acts und lässt dabei kein Zirkusgenre aus. Doch für Spannung sorgen hier nicht nur die Akrobaten, Clowns und Co. Denn was "Waterland" von jedem anderen Zirkus unterscheidet, sind vor allem die mehr als 100 Tonnen Wasser, die in leuchtenden Fontänen für eine zauberhafte Atmosphäre sorgen. Mehr dazu erfahrt Ihr auf Waterlandcircus.de.

"ela." im Naumanns (am Donnerstag)

Mit ihrem 2020 veröffentlichten Solo-Debüt "Liebe & Krieg" landete Singer/Songwriterin "ela." über Nacht einen Überraschungserfolg, der bis dato mehr als 40 Millionen Mal gehört wurde. Im August dieses Jahres folgte nun mit "Es ist immer jemand wach" der große Nachfolger, den die Sängerin natürlich ausgiebig feiern möchte. Was wäre da besser als ein Auftritt im schönen Leipzig? Am Donnerstag stattet "ela." dem Naumanns einen Besuch ab. Im Gepäck hat sie natürlich alle ihre Hits wie "Leichter", "Lieber für mich" und das hunderttausendfach verkaufte "Irgendwann". Das Konzert startet um 20 Uhr, der Einlass 19 Uhr. Tickets gibt es auf landstreicher-konzerte.de (Preis: 20 Euro).

Am Donnerstag wird die Sängerin "ela." im Felsenkeller ihr Album "Es ist immer jemand wach" zum Besten geben. © Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa

Tapetenwerkfest (am Freitag)

Musik, Essen, offene Ateliers und jede Menge Kunst: Auf all das dürft Ihr Euch am Freitag beim "Tapetenfest 32.0" im Tapetenwerk freuen. Von 17 bis 19 Uhr bekommen kleine Besucher sogar die Chance, beim Drucken, Stempeln und Malen selbst kreativ zu werden. Gleichzeitig finden in den verschiedenen Räumen, Hallen und Häusern unterschiedlichste Ausstellungen statt. Das komplette Programm findet Ihr auf Tapetenwerk.de.

Am Freitag feiert das Tapetenwerk Tapetenfest. Hier erwarten Euch Musik, Essen und vor allem jede Menge Kunst. © Emily Mittmann

Magische Dinnershow im Mückenschlösschen (am Freitag)

Am Freitagabend veranstaltet das Mückenschlösschen eine magische Dinnershow. Neben einem zauberhaften Fünf-Gänge-Menü sorgen auch die Magier für Staunen. Mit Zauberstab, Zylinder und spannenden Tricks entführen sie Euch in eine mystische Welt der Zauberei. Welche kulinarischen Überraschungen auf Euch warten, erfahrt Ihr auf Mueckenschloesschen-Leipzig.de.

Bei der Dinnershow im Mückenschlösschen verzaubern nicht nur die leckeren Gerichte des Fünf-Gänge-Menüs. (Symbolbild) © 123rf/dasha11

Ein Drag-Event in der Alten Börse (am Freitag)

Der Alten Börse wird am Freitag etwas Leben eingehaucht. "Queere Stadtgeschichte" und "D.I.L.F. Mansion" sorgen für eine extravagante Show, die es in sich hat. Luna Neptune, Linette, Lili Alexander und Roy Dick bieten Euch eine aufregende Performance.

In der Alten Börse übernehmen am Freitag die Dragqueens und -Kings. Macht Euch gefasst auf eine extravagante Performance von Luna Neptune, Linette, Lili Alexander und Roy Dick. © 123RF/jikgoe