Megaparty in der Arena: Fliegende Pink feiert in Leipzig Geburtstag von Ehemann Carey Hart

US-Sängerin Pink gastierte am Mittwoch mit ihrer Summer Carnival 2024-Tour in Leipzigs Red Bull Arena.

Von Eric Mittmann

Leipzig - Star-Besuch in der Red Bull Arena: US-Sängerin Pink (44) gastierte am Mittwoch mit ihrer "Summer Carnival 2024"-Tour in der Messestadt und lieferte vor zehntausenden begeisterten Fans ein Konzerterlebnis der Superlativen. Dabei gab es für den Megastar nicht nur Songs wie "Just Give Me A Reason" und "So What" zu feiern. Ehemann Carey Hart (49) hatte am selben Tag auch noch Geburtstag.

US-Sängerin Pink (44) rockte am Mittwoch die Leipziger Red Bull Arena. © Nico Schimmelpfennig Pink nutzte sogleich die Gelegenheit des Abends, um ihrem Partner auf ihre ganz eigene Art zu gratulieren. "Normalerweise sage ich in der Öffentlichkeit keine netten Dinge über ihn", erklärte sie, während sie ihren Song "Make You Fell My Love" einleitete. "Als wir gerade unsere Scheidung durchliefen, vor all diesen Jahren, war ich immer noch über beide Ohren verliebt in ihn. Also habe ich ihm diesen Song geschickt. Er hat nie etwas Nettes über meine Lieder gesagt, aber ich dachte, mit diesem Song bekomm' ich ihn zurück." Der traurige Witz an der Geschichte: "Er hat nie geantwortet." Ein paar gute Worte hatte die Sängerin dann aber trotzdem für ihren Gatten. "Er ist ein guter Mensch", fügte sie gleich an. "Es braucht Größe, um einem Mädchen um die ganze Welt zu folgen." Den Song wollte sie dann aber trotzdem nicht dem Vater ihrer zwei Kinder widmen, bemerkte stattdessen lachend: "Ich war beinahe nett." Über ein Jahr ist Pink inzwischen mit ihrer "Carnival"-Tour unterwegs, die noch mindestens bis Ende November diesen Jahres andauern soll. In Leipzig hatte sich der US-Star hochkarätige Unterstützung dazu geholt. Das Vorprogramm startete US-Sängerin Gayle (20), die zuletzt mit ihrem Song "abcdefu" für Aufsehen sorgte. Es folgten The Script, bekannt durch ihren Hit "Hall of Fame". Zwischendurch bat DJ KIDCUTUP zum Tanz.

Pink in Leipzig: Plötzlich flog die Sängerin durch die gesamte Arena!

Der Megastar hatte im Zuge der "Summer Carneval 2024"-Tour in der Messestadt Halt gemacht. Mit dabei: zahlreiche Showeinlagen in luftiger Höhe. © Nico Schimmelpfennig Gegen 20 Uhr war es dann Zeit für den Mega-Act des Abends und der ging gleich von Minute eins in die Vollen. Direkt zum Opener "Get The Party Started" schwang sich Pink per Sicherungsgurt von der Bühnendecke, während sie aus voller Inbrunst jenen Song performte, mit dem sie einst ihre Solo-Karriere durchstartete. Pyrotechnik sorgte bei "What about us" für den nächsten Höhepunkt. Zu "Turbulence" schwang sich die Sängerin zusammen mit einem ihrer Tänzer in ein Vertikaltuch und performte den Song, während sie erneut mehrere Meter über der Bühne hing. Zwischendurch zeigte sich die Zweifachmama immer wieder nahbar und bodenständig. Als ein Fan ihr selbstgestrickte Handschuhe und ein Shirt auf die Bühne warf, zog sie diese sogleich an und signierte noch das Shirt. Auch eine Froschmütze und eine ziemlich alberne Brille folgten später kurzzeitig. Die Handschuhe behielt sie indes für gleich mehrere Songs an. Als ein Frosch-Kuscheltier folgte, erklärte sie, dass sie diese inzwischen Kinderkrankenhäusern spende. "Jedesmal, wenn ihr mir also einen Frosch zuwerft, landet dieser in den Armen eines kranken Kindes. Ich danke euch dafür." Nach etwa zwei Stunden folgte mit "So What" das fulminante Finale, während Pink an mehreren Seilen befestigt durch die komplette Arena flog, dabei auch schon mal kopfüber hing oder sich gleich mehrfach überschlug. Was für eine Show!

Immer wieder schwang sich Pink mittels verschiedener Konstruktionen in die Lüfte und sorgte dadurch für einen Wow-Moment nach dem anderen. © Nico Schimmelpfennig

Unterstützt wurde sie dabei nicht nur von ihrer überragenden Band, sondern auch zahlreichen ebenso talentierten Tänzern. © Nico Schimmelpfennig

Setlist von Pink in der Red Bull Arena in Leipzig