Neue Woche, zahlreiche Events: Das geht in Leipzig

Von Emily Mittmann

Leipzig - Welche Events Ihr in dieser Woche in Leipzig nicht verpassen solltet, erfahrt Ihr in den TAG24-Veranstaltungstipps.

Orchideenschau im Botanischen Garten (die ganze Woche)

Bis zum 2. März zeigt der Botanische Garten der Universität Leipzig täglich von 10 bis 18 Uhr die extravagantesten Orchideen-Variationen. Über 1000 Pflanzen mit mehr als 10.000 Blüten verzaubern ab sofort die Besucher. Einige der exotischen Züchtungen können sogar nach Hause mitgenommen werden. Alles Weitere zu Tickets und Preisen erfahrt Ihr auf Uni-Leipzig.de.

Ein Blütenmeer aus wahren Exoten: Diese Schönheiten gibt es bei der Orchideenschau im Botanischen Garten zu sehen. © Emily Mittmann

"Mord auf Ex" in der Quarterback-Arena (am Montag)

Mit ihrem True-Crime-Podcast "Mord auf Ex" sorgen die Fernsehjournalistinnen Leonie Bartsch und Linn Schütze seit 2019 bei ihren Hörern für Gänsehaut. Am Montag ist das Duo in der Quarterback-Arena zu Gast und freut sich, mit Euch über die schrecklichsten Verbrechen zu sprechen. Der True-Crime-Abend beginnt um 20 Uhr. Tickets gibt's auf Eventim.de.

In der Quarterback-Arena wird es am Montag spannend. Leonie Bartsch und Linn Schütze sprechen bei ihrer Podcast-Tour über echte Kriminalfälle. © Sebastian Willnow/dpa-Zentralbild/dpa

"The Australian Pink Floyd Show" in der Quarterback Arena (am Mittwoch)

Die weltweit erfolgreichste "Pink Floyd"-Tribute-Band "The Australian Pink Floyd Show" möchte am Mittwochabend gleich zwei Jubiläen feiern. Einerseits den 60. Jahrestag der Bandgründung und andererseits den 50. Geburtstag des Albums "Wish You Were Here". Ausgestattet mit zahlreichen Spezialeffekten bringt die Tribute-Band den experimentellen und legendären Stil wieder auf die Bühne. Auch hier könnt Ihr Euch vorab auf Eventim.de Tickets sichern.

Am Mittwoch ist die Tribute-Band "The Australian Pink Floyd Show" zu Gast in der Quarterback-Arena. (Symbolbild) © 123RF/tsuguliev

"Highlights der schönsten Musicals" im Gewandhaus (am Donnerstag)

Mamma Mia, Der König der Löwen oder Das Phantom der Oper: Diese Show bringt die schönsten Aspekte der beliebtesten Musicals zusammen. Dabei sind internationale Musical-Stars, die schon auf zahlreichen Bühnen begeisterten. Am Donnerstag um 20 Uhr seht Ihr die "Highlights der schönsten Musicals" im Gewandhaus. Auf Eventim.de bekommt Ihr Karten.

Im Gewandhaus gibt es am Donnerstag die schönsten Highlights der beliebtesten Musicals zu sehen und natürlich auch zu hören. © Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa

Fütterungsfreitag im Naturkundemuseum (am Freitag)

Im Rahmen der Sonderausstellung "Facettenreiche Insekten" lädt Leipzigs Naturkundemuseum jeden Freitag um 15 Uhr zum Fütterungsfreitag. Dabei bekommt Ihr die Chance, mit ausgewählten Insekten auf Tuchfühlung zu gehen, sie über Eure Hand krabbeln zu lassen und jede Menge Fragen loszuwerden.

Am Freitag könnt Ihr im Naturkundemuseum Insekten aus nächster Nähe entdecken. © Emily Mittmann