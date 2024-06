Ob Klassik, Rap oder Schlager: Das erwartet Euch diese Woche in Leipzig

Leipzig - Von André Rieu bis "Nacht der Ausbildungen": Welche Veranstaltungen in Leipzig Ihr diese Woche auf keinen Fall verpassen solltet, erfahrt Ihr in den TAG24-Veranstaltungstipps.

Mit der Unterstützung des Johann Strauss Orchesters reißt der König des Walzers, André Rieu (74), sowohl am Dienstag als auch am Donnerstag die Leipzigerinnen und Leipziger in den Bann klassischer Musik. Schwungvoll inszeniert der niederländische Violinist Werke wie "Voilà" oder auch "Der Pate". Die Konzerte starten um 19.30 Uhr. Tickets für den klassischen Abend bekommt Ihr auf Eventim.de.