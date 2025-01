Partys, Shows und Rückblicke: So verbringt Leipzig das erste Wochenende des Jahres

Nach einem guten Rutsch widmet sich Leipzig dem ersten Wochenende des Jahres. Welche Events ihr nicht verpassen solltet, erfahrt Ihr hier.

Von Emily Mittmann

Leipzig - Nach einem guten Rutsch widmet sich Leipzig dem ersten Wochenende des Jahres. Welche Events ihr nicht verpassen solltet, erfahrt Ihr in den TAG24-Veranstaltungstipps.

Felsenkeller Neujahrsflohmarkt

Das neue Jahr beginnt der Felsenkeller am Samstag mit einem Flohmarkt in seinem Ballsaal. Im Warmen könnt Ihr von 12 bis 20 Uhr entspannt durch die Stände bummeln. Abgesehen von Klamotten, Büchern und Kunst dürft Ihr Euch auch auf leckere Drinks, Streetfood und Livemusik freuen. Das komplette Programm findet Ihr auf Felsenkeller-Leipzig.com.

Von 12 bis 20 Uhr lädt der Felsenkeller am Samstag zum Flohmarkt. © Emily Mittmann

"BAROCK – Europe’s greatest Tribute to AC/DC" im Hellraiser

Mit Songs wie "T.N.T" oder "Highway To Hell" schrieb AC/DC Musikgeschichte. Seit mehr als 50 Jahren steht die Band nun schon für Rockmusik. Als Coverband tritt "BAROCK" in die Fußstapfen der Ikonen und bringt ihre Hymnen auf die Bühne des Hellraisers. Um 20 Uhr beginnt die Show samt Glocke, Kanonen, Pyro-Show und über 60 Marshall-Boxen. Auf Eventim.de könnt Ihr Euch noch vorab Tickets sichern.

Am Samstag will die AC/DC-Coverband "BAROCK" den Hellraiser zum Beben bringen. (Symbolbild) © 123rf/aarstudio

"More Core Party" im Täubchenthal

Der erste Samstag des Jahres wird emotional, denn das Täubchenthal lädt zum Emo-Special. Auf zwei Floors feiert Ihr ab 23 Uhr zu den besten Songs aus dem Emo- und Metal-Genre. Freut Euch auf "30 Seconds to Mars", "Enter Shikari", "Lil Peep" oder aber auch "Agnostic Front". Tickets bekommt Ihr auf Täubchenthal.com.

Das Täubchenthal feiert am Samstagabend "More Core Party". © Emily Mittmann

"Heiraten & Feiern"

Weiße Kleider, wunderschöne Blumen und jede Menge Romantik gibt's bei der Hochzeitsmesse "Heiraten & Feiern". In der GLOBANA Messe in Schkeuditz könnt Ihr Euch sowohl am Samstag als auch am Sonntag je von 10 bis 17 Uhr von den neuesten und schönsten Kreationen inspirieren lassen. Was Euch erwartet, erfahrt Ihr auf Heiraten-Feiern.de.

Bei "Heiraten & Feiern" bekommt Ihr jede Menge Inspirationen für Hochzeiten und sonstige Partys. (Symbolbild) © 123RF/lobachad

Genesis II in der Friedenskirche

In Gohlis sorgt derzeit die immersive Lichtshow "Genesis II" für Magie. Vor der atemberaubenden Kulisse der eindrucksvollen Friedenskirche zeigen die Projektionen die faszinierende Schöpfungsgeschichte der Welt, wie wir sie kennen. Die Präsentation dauert etwa eine halbe Stunde und kann sowohl am Samstag als auch am Sonntag zu verschiedenen Zeitslots besucht werden. Tickets bekommt Ihr auf Eonariumexperiences.com.

In der Friedenskirche zeigt "Genesis II" eine faszinierende Lichtshow. (Archivbild) © Emily Mittmann

"Sächsische Spezialitäten"-Brunch

Das Central Kabarett lädt am Sonntag um 10.30 Uhr zum leckeren Kabarett-Brunch. Als Beilage serviert Jürgen Fliegel als "de Biedsch'n" so manchen Scherz sowie legendäre Leckereien aus Leipzigs Bäckerläden. Das Kabarett verspricht einen kulinarischen Streifzug durch Sachsen und Leipzig. Mehr dazu erfahrt Ihr auf Kabarett-Leipzig.de.

Das Central Kabarett lädt am Sonntag zum Brunch. (Symbolbild) © 123RF/vyshniakova

"The Best of Ennio Morricone" im Gewandhaus

Mit seiner Musik sorgte Oscarpreisträger Ennio Morricone in Filmen wie "The Hateful 8" (2015) oder auch "Spiel mir das Lied vom Tod" (1968) für jede Menge Gänsehautmomente. Am Sonntag spielt das Orchester der "Milano Festival Opera" die preisgekrönte Filmmusik im Gewandhaus zu Leipzig. Dabei zeigen aufwändige Leinwandpräsentationen die entsprechenden Filmszenen. Auch hier bekommt Ihr auf Eventim.de online Karten. Los geht's um 19 Uhr.

Das Gewandhaus widmet sich am Sonntag der berühmten Filmmusik von Ennio Morricone. (Archivbild) © Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa

"Dr. POP - Der musikalische Jahresrückblick" im Kupfersaal

Was gibt es zu Beginn des neuen Jahres Schöneres, als das Alte Revue passieren zu lassen? Ausgestattet mit Doktortitel und massenhaft Ahnung nimmt Dr. POP die musikalischen Höhen und Tiefen des Jahres 2024 noch einmal unter die Lupe.

Dr. POP lässt noch einmal die musikalischen Höhen und Tiefen des vergangenen Jahres Revue passieren. (Symbolbild) © 123RF/vershininphoto