Seltene Schätze entdecken und ab ans Wasser: Das ist dieses Wochenende in Leipzig los

Ein Töpfermarkt, das Promenadenfest und das Stadtstrand Opening - am Wochenende ist viel los in Leipzig. Wir haben die besten Veranstaltungen zusammengefasst.

Von Tamina Porada

Leipzig - Das Wochenende bringt milde Temperaturen und lädt dazu ein, rauszugehen, etwas zu erleben und neue Seiten der Stadt zu entdecken. Was Ihr in und um Leipzig erleben könnt, verraten wir Euch in den TAG24-Veranstaltungstipps.

Kohrener Töpfermarkt feiert großes Jubiläum

30. Kohrener Töpfermarkt - Am Samstag und Sonntag verwandelt sich der Markt von Kohren-Sahlis in Frohburg in ein Paradies des traditionellen Handwerks. Mehr als 40 internationale Kunsthandwerker präsentieren ihre Werke und besondere Unikate. Dazu gibt es historische Stadtführungen, Musik und verschiedene Angebote für Groß und Klein. Los geht's am Samstag und Sonntag ab 10 Uhr. Der Eintritt kostet pro Tag drei Euro, Kinder bis 13 Jahre haben freien Eintritt. Das Parken ist kostenlos. Weitere Informationen, auch zur Anfahrt, findet Ihr auf kohrener-toepfermarkt.de.

Kohren-Sahlis liegt in Frohburg im Süden vom Landkreis Leipzig und ist über die A72 gut erreichbar. © PR/Luftflug.com

Buntes Programm am und auf dem Wasser

Westufer Kulkwitzer See - 2013 wurde das sanierte Westufer am Kulkwitzer See offiziell eröffnet und seitdem findet dort jährlich das Promenadenfest statt - in diesem Jahr bereits zum zwölften Mal. Wer schon immer mal Wassersportarten wie Segeln, Surfen und Kanufahren ausprobieren wollte, bekommt hier die Möglichkeit. Für Kinder gibt es zahlreiche Attraktionen wie Basteln, eine Hüpfburg und verschiedene sportliche Aktivitäten. Dazu gibt es ein buntes Bühnenprogramm und Musik bis spät in den Abend hinein. Start ist am Samstag um 11 Uhr. Das ganze Programm könnt Ihr auf Markranstaedt.de einsehen.

Das 12. Promenadenfest bietet für Klein und Groß verschiedene Mitmach-Angebote am und auf dem Wasser. © Stadt Markranstädt

Mit einem Speed-Dating zur Ausbildungsstelle

33. Aktionstag Lehrstellen - Es ist die größte Open-Air-Messe Mitteldeutschlands zur beruflichen Orientierung: der 33. Aktionstag Lehrstellen. Mehr als 100 Aussteller aus der Region präsentieren ihre Unternehmen und informieren über freie Ausbildungsstellen. Dabei ist auch das Azubi-Speed-Dating, wo individuelle Gespräche geführt werden können und erste Treffen für Ausbildungsplätze ausgemacht werden. Die Veranstaltung findet am Samstag von 10 bis 14 Uhr am ZAW Zentrum für Aus- und Weiterbildung Leipzig GmbH, Am Ritterschlösschen 22, in 04179 Leipzig statt. Informationen zu teilnehmenden Unternehmen findet Ihr auf der offiziellen Webseite.

Egal, ob man schon ungefähr weiß, in welchem Bereich man seine Ausbildung machen möchte, oder ob man noch komplett planlos ist, beim 33. Aktionstag Lehrstellen kann man viele Unternehmen kennenlernen. © IHK zu Leipzig/Anja Jungnickel

Seltene Schätze auf den Märkten in Leipzig entdecken

14. Gohliser Kunstmarkt - Am Sonntag lädt der Kunstmarkt im Gohliser Schlösschen zum Entdecken und Bummeln ein. In der barocken Gartenanlage stellen verschiedene Künstler ihre Werke aus, angefangen bei Skulpturen und Schmuck-Design bis hin zu Malerei und restaurierten Möbeln. Los geht's am 18. Mai um 13 Uhr. Der Eintritt kostet pro Person zwei Euro, Kinder bis 16 Jahre kommen kostenfrei rein.

Flohmarkt im Scheibenholz - An sechs Wochenenden im Jahr verwandelt sich die Umgebung rund um die historische Galopprennbahn Scheibenholz am Clara-Zetkin-Park in Leipzig zu einem Flohmarkt. Egal, ob Trödel, besondere Kinderzimmerfunde oder Vintage-Shopping - hier wird jeder fündig und es gibt viel zu sehen. Start ist am Samstag und Sonntag jeweils ab 10 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Auf den Märkten in und um Leipzig kann man besondere Unikate und antike Schätze aus längst vergessener Zeit finden. (Symbolbild) © 123RF/andyborodaty

Für alle, die die Nacht zum Tag machen wollen

Stadtstrand Opening Party - Der Leipziger Stadtstrand eröffnet am Samstag die neue Saison mit sommerlicher Deep-House-, House- und Disco-Musik. Stimmt Euch jetzt schon mal ein auf den Open-Air-Sommer in der Messestadt und genießt mit einem Getränke-Special echten Leipziger Gin. Los geht's ab 17 Uhr, der Eintritt ist frei. Good vibes inklusive!

Nachtcafé Geburtstagssause - Das Nachtcafé Leipzig wird 27 Jahre alt und lädt zur großen Geburtstagsparty. Feiern wie damals mit Throwback-Musik zum Mitsingen und einem Best of Hip-Hop, R'n'B, House, Pop und vielem mehr. Tickets gibt es an der Abendkasse.