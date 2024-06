Sommer, Sonne, Wochenende: Hier verbringt Ihr am besten Euren Samstag

Wie Ihr Euren Samstag bei schönstem Wetter am besten verbringt, erfahrt Ihr in den TAG24-Veranstaltungstipps.

Von Emily Mittmann

Leipzig - Nach dieser Woche scheint der Sommer auch endlich in Leipzig angekommen zu sein. Wie Ihr Euren Samstag bei schönstem Wetter am besten verbringt, erfahrt Ihr in den TAG24-Veranstaltungstipps.

agra-Antikmarkt

Euren Tag startet Ihr ab 8 Uhr auf dem Antikmarkt auf dem agra-Messegelände. Bis 15 Uhr könnt Ihr sowohl auf der riesigen Außenfläche als auch in den je 5000 Quadratmeter großen Messehallen bummeln, was das Zeug hält. Egal ob Sammler oder einfacher Besucher, hier kommt jeder auf seine Kosten. Hunderte Händler freuen sich darauf, mit Euch zu verhandeln.

Beim agra-Antikmarkt findet Ihr Gläser, Möbel, Deko-Artikel und viele weitere Antiquitäten. © Emily Mittmann

Tag der Architektur

Der Tag der Architektur gewährt am Samstag sachsenweit einen Einblick in Gebautes, Gestaltetes und vieles mehr. In diesem Jahr lautet das Motto "einfach (um)bauen" und beschäftigt sich mit dem Verbessern, Um- und Weiterbau unserer Gemeinden und Quartiere. So präsentieren Architektur-Spezialisten im Rahmen der Ausstellung "Fassade - Stadionarchitektur im Stadtbild entdecken" in den Promenaden des Leipziger Hauptbahnhofs moderne und klassische Fassaden von verschiedenen Fußballstadien. Abgesehen davon öffnen aber auch einige Architekturbüros Tor und Tür und lassen hinter die Kulissen und auf ihre jüngsten Projekte blicken. Was es alles zu sehen gibt, erfahrt Ihr auf TagDerArchitektur-Sachsen.de.

Auch das Leipziger Stadion ist bei der Ausstellung "Fassade - Stadionarchitektur im Stadtbild entdecken" in den Promenaden des Leipziger Hauptbahnhofs Thema. © Jan Woitas/dpa

Programm auf dem Augustusplatz

Seit zwei Wochen sorgt das Programm in der Fan Zone nun schon für ordentlich (Fußball-)Stimmung. Auch am Samstag geht es mit dem EM-2024-Fieber weiter. Doch bevor das erste Achtelfinale um 18 Uhr beginnt, heizen Euch "The Micronaut" und "LaBrassBanda" noch einmal so richtig ein. Unterschiedlicher könnten die beiden Acts nicht sein, denn während "The Micronaut" für elektronische Musik steht, ist die Blasmusik-Gruppe "LaBrassBanda" insbesondere für ihren "Alpen-Jazz" und Volksmusik-ähnlichen Klang bekannt. Das komplette Programm des abwechslungsreichen Abends findet Ihr auf Leipzig.de.

Schon seit zwei Wochen steppt in der Fan Zone auf dem Augustusplatz der Bär. Auch an diesem Samstag geht das Programm weiter. © Hendrik Schmidt/dpa

Teenie-Party im Westbad

Teenies aufgepasst: Die Party für Jungs und Mädels im Alter von elf bis 16 Jahren geht in die zweite Runde. Auch dieses Mal dürft Ihr Euch wieder auf XXL-Bühne, Konfetti, Süßigkeiten und leckere Snacks freuen. Die Party startet um 16 Uhr, sodass Ihr bis 20 Uhr genug Zeit zum Tanzen und Feiern habt. Auf Vivenu.com könnt Ihr Euch vorab Tickets sichern. Achtet darauf, an das ausgefüllte Formular von Teenieparty.com sowie einen Ausweis (oder auch Schülerausweis/Reisepass) zu denken.

Teenies können im Westbad am Samstagabend so richtig abfeiern. Die Teenie-Party freut sich auf alle Jungs und Mädels im Alter von elf bis 16 Jahren. (Symbolbild) © 123RF/lermont51

Erst Fußball, dann feiern

Auch die Moritzbastei lädt am Samstag ab 18 Uhr zum Public Viewing des Achtelfinales ein. Das Besondere dabei ist: Nachdem Ihr bei den zwei Partien all Eure Emotionen rausgelassen habt, könnt Ihr danach ab 23 Uhr beim "All You Can Dance" entweder den Sieg feiern oder Euch von der Niederlage ablenken. Auf Moritzbastei.de erfahrt Ihr mehr.

In der Moritzbastei gibt es erst die EM-Spiele zu sehen und danach wird gefeiert. Beim "All You Can Dance" könnt Ihr Eure Freude rauslassen oder auch den Frust wegtanzen. © Emily Mittmann

Leipzigs Sommerkinos

Um den Abend entspannt ausklingen zu lassen, bietet sich ein Besuch eines von Leipzigs Sommerkinos an. So zeigt das "Luru Kino" in der Spinnerei ab 22 Uhr die deutsche Komödie "Chantal im Märchenland" (2024) mit Jella Haase (31). Und auch das Sommerkino an der Feinkost veranstaltet wieder Filmabende unter freiem Himmel und präsentiert ab 21.30 Uhr die finnische Romanze "Fallende Blätter" (2023).

Beim Sommerkino in der Feinkost könnt Ihr gemütlich den Samstagabend ausklingen lassen. © Emily Mittmann