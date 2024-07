Sommerferien und Langeweile? Das könnt Ihr diese Woche in Leipzig erleben

Welche Veranstaltungen und Events Ihr in dieser Woche in Leipzig nicht verpassen dürft, erfahrt Ihr in den TAG24-Veranstaltungstipps.

Von Emily Mittmann

Leipzig - Auch während der Sommerferien sorgt die Messestadt für ein umfangreiches Programm. Welche Veranstaltungen und Events Ihr in dieser Woche in Leipzig nicht verpassen dürft, erfahrt Ihr in den TAG24-Veranstaltungstipps.

Leipzigs Sommerkinos

Bei heißen Tagen und warmen Sommernächten laden auch Leipzigs Sommerkinos wieder zum Filmabend mit abwechslungsreichem Programm ein. So zeigt die Feinkost am Dienstag um 21.30 Uhr den amerikanischen Blockbuster "Challengers" (2024) mit Schauspielerin Zendaya (27) in der Hauptrolle. Im Open-Air-Kino an der Schaubühne Lindenfels gibt es am Dienstag um 21.30 Uhr die Romanze "Past Lives - In einem anderen Leben" (2023) zu sehen. Und bei den Filmnächten an der Galopprennbahn Scheibenholz solltet Ihr Euch "Back to Black" (2024), ein Dokumentarfilm über das Leben von Amy Winehouse, am Donnerstag, ebenfalls um 21.30 Uhr, nicht entgehen lassen. Alle weiteren Vorführungen und Termine findet Ihr auf der Homepage der Feinkost, der Schaubühne Lindenfels sowie der Filmnächte.

Das Sommerkino der Feinkost zeigt am Dienstag um 21.30 Uhr den amerikanischen Blockbuster "Challengers" (2024). © Emily Mittmann

"MoBis Garten" in der Moritzbastei (von Dienstag bis Freitag)

Auch die Moritzbastei feiert von Dienstag bis Freitag das schöne Wetter. Dazu soll es ab 16 Uhr mit leckeren Drinks, DJs und Livemusik ab auf die idyllische Terrasse inmitten des Großstadt-Trubels gehen. So dürft Ihr Euch am Dienstag auf DJ "Toney Lonely" freuen. Ab Mittwoch geht es dann bis einschließlich Freitag mit Livemusik weiter. Das komplette Programm gibt's auf Moritzbastei.de.

Auf der Terrasse der Moritzbastei wird es diese Woche gemütlich. Bei "MoBis Garten" dürft Ihr Euch auf tolle Musiker freuen. © Emily Mittmann

Schallplattenauktion im Ilses Erika (am Mittwoch)

Bereits zum 18. Mal lädt das Ilses Erika zur Schallplattenversteigerung in seinen Biergarten. Dabei kommt es vor allem auf die Mitarbeit der Gäste an. Zum einen, weil sie es sind, die die Platten mitbringen, und zum anderen, weil sie für die Alben bieten sollen. Denn findet eine Platte keinen Käufer, wird sie vor den Augen des Publikums zerstört. Also packt Euer Kleingeld und ein paar Eurer aussortierten Alben zusammen und rettet zahlreich Platten. Auf IlsesErika.de erfahrt Ihr mehr über das Vorhaben.

Zum 18. Mal veranstaltet das Ilses Erika in seinem Biergarten eine Schallplattenversteigerung. (Symbolbild) © 123rf/radub85

Anime Dreamlight Concert (am Freitag)

Am Freitagabend verwandelt sich die Peterskirche in einen Ort zum Träumen. In atemberaubendem Ambiente und mit Begleitung am Klavier entführen Euch die schönsten Soundtracks aus Anime-Filmen und -Serien in magische Welten. Los geht es um 20.15 Uhr. Schon eine Dreiviertelstunde vorher könnt Ihr Euch Eure Plätze sichern und den Zauber der Location auf Euch wirken lassen. Tickets bekommt Ihr auf Eventim.de.

Beim "Anime Dreamlight Concert" am Freitag in der Peterskirche dürfen sich Besucher auf die schönsten Anime-Soundtracks freuen. © Emily Mittmann

"Wildcats Party" im Täubchenthal (am Freitag)

Mit der "Wildcats Party" unter dem Motto "Soundtrack deiner Jugend" hat sich das Täubchenthal das Ziel gesetzt, bei seinen Gästen für ordentlich Nostalgie zu sorgen.

Mit Hits aus Filmen, TV-Sendungen und Co. will die "Wildcats Party" im Täubchenthal Euer 13-jähriges Ich wieder zum Leben erwecken. © 123RF/peopleimages12