Sommerkino, Open Air und Mittelalter-Party: Das sind Eure Samstagstipps für Leipzig

Auch an diesem Samstag gibt es wieder einiges in und um Leipzig zu erleben. Wir sagen Euch, was.

Von Anna Gumbert

Leipzig - Egal ob Kino oder Club: Im Sommer wird in Leipzig alles einfach nach draußen verlegt. Wie Ihr Euch am Samstag amüsieren könnt, erfahrt Ihr in unseren Tipps.

Plagwitz - Wer sich am Wochenende ein feines Essen zaubern möchte, braucht vorab die nötigen Zutaten. Die sammelt man sich möglichst regional sowie saisonal und in guter Qualität auf dem Markt zusammen. Am Samstag findet beispielsweise wie jede Woche von 9 bis 14 Uhr der Samstagsmarkt in den Leipziger Markthallen statt. Dort könnt Ihr Obst und Gemüse, Brot, Fleisch und Milchprodukte aus der Region shoppen und Euch auch von einigen Delikatessen inspirieren lassen.

Auf dem Samstagsmarkt könnt Ihr am Samstag Eure Taschen füllen. (Symbolbild) © 123rf/spitzi1

Open Air

Reudnitz - Die Zeit der Open Airs in Leipzigs Parks ist gekommen! Am Samstag lädt das Geschwofe Kollektiv zum Tanz in den Friedenspark ein. Ab 12 bis 22 Uhr könnt Ihr zu Techno- und House-Künstlern wie KnightHeart oder Goody "abschwoofen", der Eintritt ist frei!

Sommerkino Schaubühne

Plagwitz - Wenn es lange hell und warm ist, zieht es die Leipziger auch zum Filme-Gucken nach draußen in die Sommerkinos. In der Schaubühne wird zum Beispiel der Film "Perfect Days" von Wim Wenders gezeigt. Darin geht es um den Japaner Hirayama, der öffentliche Toiletten in Tokio reinigt und völlig zufrieden mit seinem einfachen Leben zu sein scheint. Durch eine Reihe von Begegnungen wird der Literatur-Fan allerdings mit seiner Vergangenheit konfrontiert. Der Eintritt kostet sieben Euro, los geht es um 21.45 Uhr.

Popcorn schmeckt draußen doch fast noch besser. © Patrick Seeger/dpa

Party

Zentrum - An einem guten Samstag darf ein bisschen Party nicht fehlen: Im Darkflower kommen ab 22 Uhr beim Veitztanz alle Fans von Folklore- und Mittelaltermusik auf ihre Kosten. Für sieben Euro Eintritt könnt Ihr Euch zu den besten Hits von In Extremo, Equilibrium und Co. über den Dancefloor schwingen. Im Institut für Zukunft (IfZ) geht es bei der "Bpm Attack" ab Mitternacht eine Stufe härter zu und es wird zu Harcore Techno, Trance und Hardhouse in den Boden gestampft.

Mittelalter-Fans kommen im Darkflower auf ihre Kosten. © Darkflower