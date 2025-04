Stimm-Drama, BH-Bombe und XXL-Schlager-Ekstase in Leipzig: "Danke, dass Ihr das ertragen habt"

Leipzig - Mickie Krause (54), DJ Ötzi (54), Matthias Reim (67), Michelle (53), Anna-Maria Zimmermann (36): Die Elite des Schlagers versammelte sich am Samstagabend in Leipzig und feierte in einer ausverkauften QUARTERBACK Immobilien ARENA über sechs Stunden die Schlagernacht des Jahres. Trotz tosendem Applaus dürfte eine Sängerin jedoch nicht so ganz zufrieden mit ihrem Auftritt gewesen sein.