Straßenfeste, Flohmarkt und der Welt-Menstruationstag: Das geht am Sonntag in Leipzig

Sowohl in Connewitz als auch im Waldstraßenviertel gibt es am Sonntag Straßenfeste. Auch Flohmarkt-Fans können eine große Ausbeute machen.

Von Anna Gumbert

Leipzig - Sonntage können nach den Mühen der Woche getrost auf der Couch vertrödelt werden - oder unternehmungslustig im Stadtgebiet von Leipzig. Was Ihr am Sonntag in der Messestadt erleben könnt, erfahrt Ihr in unseren Tipps.

Straßenfeste

Connewitz/Waldstraßenviertel - Die Sonne lockt die Bewohner der Messestadt auf die Straßen, am Sonntag speziell die Nachbarschaft in Connewitz und dem Waldstraßenviertel. Zwischen 11 und 18 Uhr finden die Festlichkeiten vor der Paul-Gerhardt-Kirche im Süden der Stadt statt, geboten ist ein buntes Programm mit einer Rallye, Live-Musik, Führungen durch anliegende Institutionen wie das Werk 2, Artistik und Puppentheater. Von 14 bis 22 Uhr findet indes das Funkenburgfest auf dem Liviaplatz im Waldstraßenviertel statt. Vor allem Kinder und Familien kommen dank eines Spielmobils, einer Bastelstraße und Verlosungen auf ihre Kosten. Auch für das leibliche Wohl wird gesorgt. Der Eintritt für beide Feste ist frei.

Das Waldstraßenviertel wird am Sonntag zur Party-Meile für Groß und Klein. © PR/Bürgerverein Waldstraßenviertel e.V.

Flohmärkte

Reudnitz/Gohlis/Volkmarsdorf - Wer sich am Sonntag ein neues Sommer-Outfit zusammenstellen will, hat gleich mehrfach die Möglichkeit dazu: Von 14 bis 18 Uhr findet der Flohmarkt im Café Lux in der Martinstraße statt, wo Ihr Euren Shopping-Rausch mit einem gepflegten Aperol, Kaffee oder Kuchen abschließen könnt. Von 12 bis 19 Uhr könnt Ihr Euch im tat.artspace in der Sasstraße 42 neben Klamotten, Deko und Kunstwerken lokaler Künstler auch ein frisches Tattoo abholen. Und auch die Garage Ost öffnet zwischen 12 und 18 Uhr ihre Pforten und bietet neben zahlreichen Flohmarkt-Ständen Live-Musik sowie Speis und Trank.

Wer am Sonntag einen Flohmarkt besuchen will, der hat gleich mehrere Optionen. © Monika Skolimowska/dpa

Weltmenstruationstag

Volkmarsdorf - Am 28. Mai ist der internationale Tag der Menstruation - um sich darauf einzustimmen, findet am Sonntag um 18.30 Uhr ein entsprechendes Event im Ost-Passage-Theater statt. Nach einer Podiumsdiskussion mit engagierten Menstruations-Aktivisten soll über die Relevanz der Blutung diskutiert werden, danach gibt es eine Austauschrunde und kleine Konzerte. Der Eintritt ist auf Spendenbasis.

Die Menstruation kann und sollte politisch sein - darum geht es bei dem Event im Ost-Passage-Theater am Sonntag. © Annette Riedl/dpa

Ausstellung

Zentrum - Das Wave-Gotik-Treffen (WGT) ist vorüber, das Thema Tod im Stadtgeschichtlichen Museum noch immer präsent. Noch bis zum 1. September könnt Ihr Euch dort die Ausstellung "R.I.P. - Die letzte Adresse" ansehen, am Sonntag ist das Museum zwischen 10 und 18 Uhr geöffnet. In Form von audiovisuellen Interviews, Relikten aus alten Zeiten und zahlreichen Schautafeln erfahrt Ihr dort, wie sich die Bewohner der Messestadt vor Hunderten von Jahren mit dem Thema des Lebensendes beschäftigt haben und welche Spuren davon noch heute in Leipzig zu sehen sind. Der Eintritt kostet sechs Euro beziehungsweise drei Euro ermäßigt.



Alte Todesurnen, Kunst und Fotografie: Auf verschiedene Art und Weise könnt Ihr Euch in der Ausstellung dem Thema "Tod" nähern. © Stadtgeschichtliches Museum/ Markus Scholz