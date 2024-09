Taco-Closing, Chorabend und Linkin-Park-Party: Das sind Eure Leipziger Samstagstipps

Egal ob Ihr shoppen, feiern oder cineastisch verwöhnt werden wollt: Der Samstag in Leipzig hat es mal wieder in sich.

Von Anna Gumbert

Leipzig - Den Leipzigern steht ein spätsommerliches Septemberwochenende bevor. Was Ihr alles in der Messestadt am Samstag unternehmen könnt, erfahrt Ihr in den TAG24-Veranstaltungstipps.

Märkte

Markkleeberg/Plagwitz - Zwischen 8 und 15 Uhr könnt Ihr am Samstag auf dem Antik-Markt auf dem Gelände der Agra allerlei antike und einzigartige Flohmarktfunde machen. Der Eintritt ist frei. Wer eher seinem Magen etwas Gutes tun möchte, der schlägt stattdessen auf dem Samstagmarkt in der Plagwitzer Markthalle zu. Dort bieten zahlreiche Stände Leckereien wie regionales Gemüse, Eingewecktes, Backwaren oder erfrischende Getränke an. Auch hier ist der Eintritt frei, eine gut gefüllte Geldbörse ist aber natürlich von Vorteil.

Obst, Gemüse, Brot, Milchprodukte, Fleisch und einige Delikatessen findet Ihr auf dem Leipziger Samstagsmarkt. © 123rf/spitzi1

Nacht der Chöre

Gohlis - Der Samstagabend steht in Leipzigs Norden ganz im Zeichen des Gesangs. Bei der "Nacht der Chöre" im Budde-Haus treten zahlreiche Chöre aus der Messestadt auf - darunter der Kneipenchor, der Volkschor Leipzig oder der Jazzchor Westklang. Tickets bekommt Ihr für 12 Euro oder ermäßigt acht Euro, mit den Einnahmen unterstützt der Leipziger Chorverband die lokale Kinder- und Jugendarbeit.

Im Budde-Haus könnt Ihr in den Genuss verschiedener Chor-Auftritte kommen. © 123rf/daisydaisy

Atacolypse Closing

Connewitz - Die Tränen über die plötzliche Schließung der Atacolypse zum 1. September sind noch nicht getrocknet, da steht schon die letzte Abrissparty des beliebten Taco-Ladens vor der Tür. Ab 17 Uhr öffnet die Atacolypse ein letztes Mal ihre Pforten, allerdings nicht für Gourmets, sondern zum Feiern: Vier Bands, ein DJ und Cocktails sollen den Fans und Nachbarn den Abschied versüßen beziehungsweise verwürzen. Wie die Atacolypse aber bereits ankündigte, werden die beliebten Produkte in Zukunft in ausgewählten Läden in Leipzig im Glas zu kaufen sein.

Die Atacolypse muss einem Neubau auf dem Gelände in der Wolfgang-Heinze-Straße weichen. © Christian Grube

Kinotour

Connewitz - Hungerstreiks, Straßen-Proteste und Flughafen-Blockaden: Mit Aktionen wie diesen machen die Aktivisten der Klimabewegung "Letzte Generation" immer wieder von sich reden. Einigen von ihnen geht das aber nicht weit genug. Filmemacher Felix Maria Bühler hat fünf Aktivisten ein ganzes Jahr bei ihren Aktionen begleitet und wollte wissen, wo die Grenzen der radikalen Umweltschützer liegen. Den Film "Bis hierhin und wie weiter?" könnt Ihr am Samstag um 18 Uhr in der Kinobar Prager Frühling sehen. Auch eine der Protagonistinnen der Doku wird vor Ort sein und sich den Fragen des Publikums stellen. Tickets bekommt Ihr für 8,50 Euro online.

Party

Südvorstadt/Plagwitz - Nicht zuletzt soll die Nacht zum Samstag auch noch ausgelassen durchgetanzt werden können. Das geht am besten auf der "Hits ins Herz"-Karaoke-Party im Absturz, wo Ihr ab 22 Uhr zu Disco und House zappeln könnt oder auf der großen Bühne zu Euren Lieblings-Hits performen könnt. Der Eintritt kostet zehn Euro. Fans der etwas härteren musikalischen Gangart kommen ab 23 Uhr im Täubchenthal auf ihre Kosten. Auf zwei Floors bekommt Ihr die besten Hits von Bring Me The Horizon, Linkin Park und ähnlichen Bands auf die Ohren. Tickets sichert Ihr Euch am besten im Vorverkauf für ebenfalls zehn Euro.

Im Absturz und im Täubchenthal wird in der Nacht zum Sonntag bis in die Puppen getanzt. (Symbolbild) © 123RF/vershininphoto