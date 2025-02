Unheilig und der Graf sind zurück! In diesen Städten könnt Ihr das Comeback des Jahres erleben

Leipzig - Kinder, wie die Zeit vergeht! 15 Jahre ist es inzwischen her, seit Unheilig mit ihrer Single "Geboren um zu leben" zu Stars wurden. 2016 verabschiedete sich die Band jedoch von der Bühne. Nun gaben Der Graf (*1970) und Unheilig ihre Reunion bekannt - samt erster Konzerte und sogar einer neuen Platte!

Der Graf (*1970) beim Abschiedskonzert von Unheilig 2016. Nun hat die Band ihr Comeback angekündigt. (Archivbild) © Rolf Vennenbernd/dpa

So kündigte Der Graf laut Bild an, noch in diesem Jahr ins Studio gehen und ein neues Album aufnehmen zu wollen. "Wir sind zurück und wir werden jetzt auch bleiben", zitiert die Zeitung den Kult-Sänger.

Für November und Dezember hat die Band bereits mehrere Comeback-Konzerte bekannt gegeben. Der Auftakt findet am 21. November im Haus Auensee in Leipzig statt. Die Termine im Überblick:

21. November: Leipzig, Haus Auensee



6. Dezember: Hamburg, Inselpark Arena



18. Dezember: München, Zenith



20. Dezember: Berlin, Uber Eats Music Hall



23. Dezember: Köln, Palladium



29. Dezember: Oberhausen, Turbinenhalle



Auf der offiziellen Band-Homepage unter shop.unheilig.com sind die Tickets für die Shows bereits erhältlich, starten dort bei 58 Euro. Auf Eventim.de soll der Vorverkauf am 12. Februar starten.