Volksfeste, Krimi-Abende und Co.: Das erwartet Euch diese Woche in Leipzig

Was Ihr Euch in dieser Woche in Leipzig nicht entgehen lassen solltet, erfahrt Ihr in den TAG24-Veranstaltungstipps.

Von Emily Mittmann

Leipzig - Konzertabende, Partys und jede Menge Events warten darauf, von Euch entdeckt zu werden. Was Ihr Euch in dieser Woche in Leipzig nicht entgehen lassen solltet, erfahrt Ihr in den TAG24-Veranstaltungstipps.

"One Vision of Queen" in der Quarterback Immobilien Arena (am Dienstag)

Mit seinem gesanglichen Talent begeisterte Freddie Mercury (1946-1991) zeit seines Lebens und nun schon Jahrzehnte darüber hinaus Millionen von Fans. Um ihm und der Band "Queen" Tribut zu zollen, erweckt die Coverband "One Vision of Queen" am Dienstag Hymnen wie "We Will Rock You" oder "Bohemian Rhapsody" wieder zum Leben. In die Rolle des Freddie Mercury wird der kanadische Sänger Marc Martel (47) schlüpfen. Der Einlass in die Quarterback Immobilien Arena startet um 19 Uhr. Tickets bekommt Ihr auf Quarterback-Immobilien-Arena.de.

Am Dienstag erweckt die Coverband "One Vision of Queen" in der Quarterback Immobilien Arena Songs der Band "Queen" wieder zum Leben. © Willnow/dpa-Zentralbild/dpa

"Angeklagt - schuldig oder nicht?" im Haus Leipzig (am Mittwoch)

Rechtsanwalt Dr. Alexander Stevens (43) und Tagesschau-Sprecher Constantin Schreiber (45) gehen am Mittwoch einem spannenden Fall nach. Bei ihrer deutschlandweiten Crime-Tour verhandeln sie aktuelle Verbrechen aus der Realität. Doch nach einer spannenden Diskussion liegt es am Publikum zu entscheiden, ob schuldig oder nicht. Der spannende True-Crime-Abend startet um 20 Uhr im Haus Leipzig. Auf Eventim.de könnt Ihr Euch schon vorab Tickets sichern.

Rechtsanwalt Dr. Alexander Stevens (43, l.) und Tagesschau-Sprecher Constantin Schreiber (45) verhandeln auf der Bühne des Hauses Leipzig spannende Kriminalfälle. © Pressefoto Schreiber Stevens/ Saskia Allers

Naomi Jon im Täubchenthal (am Donnerstag)

Mit mehr als einer Million Follower auf Instagram und 4,3 Millionen Zuschauern auf TikTok hat sich Naomi Jon (27) auf Social Media einen Namen gemacht. Mit ihrem neuen Album "Villain of Your Dreams" stürmt sie nun sowohl die Musikindustrie als auch Deutschlands Bühnen. Am Donnerstag ist sie um 20 Uhr im Täubchenthal zu Gast. Tickets findet Ihr unter anderem auf Eventim.de.

Am Donnerstag stellt Influencerin Naomi Jon (27) ihre Gesangskünste unter Beweis. © Emily Mittmann

Herbst-Kleinmesse auf dem Festplatz am Cottaweg (ab Freitag)

Um 14 Uhr am Freitagnachmittag öffnet wieder die Herbst-Kleinmesse auf dem Festplatz am Cottaweg Tür und Tor für alle Besucher. Bis zum 3. November sorgen von Mittwoch bis Sonntag wieder zahlreiche Imbiss-Stände und Fahrgeschäfte für jede Menge Spaß. Auf welche Attraktionen Ihr Euch in dieser Saison freuen dürft, erfahrt Ihr auf Leipziger-Kleinmesse.net.

Um 14 Uhr öffnet am Freitag die Leipziger Herbst-Kleinmesse. (Symbolbild) © 123rf/spitzi1

"Childhood/Disney Party" im Täubchenthal (am Freitag)

"iPartyPeople" nimmt Euch mit auf eine Zeitreise in die Vergangenheit. Die Party am Freitag im Täubchenthal ist keine gewöhnliche Nacht im Club. Ob Nickelodeon, SuperRTL, Disney oder sonstige Klassiker: Die "Disney/Childhood Party" sorgt für ordentlich Nostalgie und lässt Eure Kindheitserinnerungen Realität werden.

Im Täubchenthal wird es am Freitag nostalgisch. Bei der "Childhood/Disney Party" dürft Ihr Euch auf jede Menge Hits aus Eurer Kindheit freuen. (Symbolbild) © 123RF/vershininphoto