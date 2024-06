Von EM-Auftakt bis Song-Finale: Das geht diese Woche in Leipzig

Leipzig - Schon jetzt können die Leipzigerinnen und Leipziger den EM-Start kaum noch abwarten. Welche Events Ihr, abgesehen davon, diese Woche nicht verpassen solltet, erfahrt Ihr in den TAG24-Veranstaltungstipps.

Die Woche beginnt mit einem Knall! Denn schon am Montagabend könnt Ihr es im Flowerpower ordentlich krachen lassen. Ab 21 Uhr bringt Ihr beim wöchentlichen Karaoke-Abend Eure Gesangskünste zum Besten. Egal ob schrilles Krächzen oder gefühlvolle Arie: Für Unterhaltung ist hier auf jeden Fall gesorgt. Mehr Infos zu Eurem Do-It-Youself-Konzertabend bekommt Ihr auf Flower-Power.de .

Die britische Rockband "Neck Deep" will am Mittwochabend im Conne Island die Stimmung aufdrehen. Neben Lindau und Saarbrücken führt es die Jungs aus Wales auch nach Leipzig. Das Konzert startet um 20 Uhr. Wo Ihr Tickets bekommt, erfahrt Ihr auf Conne-Island.de .

Der "Song Slam" Leipzig bietet allen Sängern und Liedermachern der Regionen die Chance, Ihre Werke einer strengen Prüfung zu unterziehen. Denn wer weiterkommt und am Ende des Abends vielleicht sogar die Sektflasche abräumen kann, entscheidet der Applaus der Zuschauer. Am Mittwoch wird es besonders spannend: Unter freiem Himmel wird ab 20 Uhr der Finalist des Jahres gesucht. Mehr dazu erfahrt Ihr auf Moritzbastei.de .

Bereits zum dritten Mal lädt der "Kultur Kiosk bei Lene" zum Bummeln in den Lene-Voigt-Park ein. Am Donnerstag feiert das kleine bunte Trafohaus inmitten des Parks Eröffnung. Die diesjährige Saison startet mit einem kleinen Tauschmarkt mit Musik von 16 bis 19 Uhr. Bis 21 Uhr bietet Euch dann eine offene Lesebühne Unterhaltung. Mehr Infos findet Ihr auf Muehlstrasse.de .

Anlässlich der EM bietet die Fan Zone auf dem Augustusplatz einen zentralen Treffpunkt für alle Fußball-Begeisterte und deren Mitbringsel. Denn abgesehen von Public-Viewing, das am Freitag ganz Leipzig unterhalten wird, wird auf der Bühne auch für etwas weniger Interessierte einiges geboten. So sorgt am Freitag unter anderem die Band "Meute" für Begeisterung. Auf Leipzig.de erfahrt Ihr mehr.