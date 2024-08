Wasserfest, Sommer-Partys und mehr: Das erlebt Ihr am Sonntag in Leipzig

Was Ihr Euch an diesem Sonntag nicht entgehen lassen solltet, erfahrt Ihr in den TAG24-Veranstaltungstipps.

Von Emily Mittmann

Leipzig - Immer wieder sonntags lockt Leipzig die Besucher mit zahlreichen Veranstaltungen in die Stadt. Was Ihr Euch an diesem Sonntag nicht entgehen lassen solltet, erfahrt Ihr in den TAG24-Veranstaltungstipps.

"Ladyfashion"- und "Hosenscheißer"-Flohmarkt

Fashionistas aufgepasst! An diesem Sonntag öffnet wieder der "Ladyfashion Flohmarkt" seine Tore und lädt die Leipzigerinnen zum Bummeln, Stöbern und Shoppen ein. Die Freiluft-Edition auf dem agra-Messegelände findet in Zusammenarbeit mit dem "Hosenscheißer Flohmarkt" statt, sodass Mamas die Chance haben, gleich noch etwas für die Kids mit abzustauben. Die Stände öffnen von 11 bis 16 Uhr. Alles Weitere erfahrt Ihr auf Ladyfashion-Flohmarkt.de und Hosenscheisser-Flohmarkt.de.

Secondhand und Vintage-Kleidung so weit das Auge reicht: Beim "Ladysfashion"- und "Hosenscheißer"-Flohmarkt findet Ihr Euer neues Lieblingsstück. (Symbolbild) © 123rf/irynamylinska

"heiter bis wolkig"-Flohmarkt

Auch das "heiter bis wolkig" veranstaltet in seinem idyllischen Garten einen "Flowmarkt". Von 11 bis 18 Uhr gibt es hier, anders als beim "Ladyfashion Flohmarkt", nicht nur Kleidung, sondern auch Kunst, Deko-Artikel und alles Andere, was das Trödel-Herz begehrt. Bestaunt in gemütlicher Umgebung das Angebot einer überschaubaren Anzahl an Händlern und genießt die Leckereien des Cafés.

Schönauer Parkfest in Grünau

Jazz, Tanzeinlagen verschiedenster Art und sogar eine Zirkusshow: All das erwartet Euch am letzten Tag des Schönauer Parkfests. Bei einem abwechslungsreichen Programm lädt Euch Grünau dazu ein, gemeinsam das Wochenende ausklingen zu lassen. Auf welche Highlights Ihr Euch am Sonntag freuen dürft, erfahrt Ihr auf Schönauer-Parkfest.de.

Beim Schönauer Parkfest feiert Grünau noch einmal den Sommer. (Symbolbild) © 123rf/goglik83

"Summertime": Musik im Botanischen Garten

Ab 15 Uhr veranstaltet der Botanische Garten der Universität Leipzig die Konzertreihe "Summertime - Musik im Garten", um zusammen mit den Leipzigerinnen und Leipzigern Musik und Kultur zu erleben. Genießt ein traumhaftes Ambiente und spannende Künstler. Der Eintritt kostet Euch gar nichts und sogar eigene Sitzgelegenheiten könnt Ihr mitbringen. Also worauf wartet Ihr noch? Auf Uni-Leipzig.de erfahrt Ihr mehr.

In idyllischem Ambiente veranstaltet der Botanische Garten der Universität Leipzig einen Konzertabend. (Symbolbild) © 123RF/photohampster

Leipziger Wasserfest

Zum 24. Mal veranstaltet der Verein "Wasser-Stadt-Leipzig" das alljährliche Wasserfest. Sowohl im Stadtteilpark Plagwitz als auch am Lindenauer Hafen schmeißt der Verein eine Party. So gibt es auf der "Pirateninsel" im Stadtteilpark eine Wasserfestbühne samt Beachbar und Livemusik sowie zahlreiche Spiele bei der Hafenparty im Lindenauer Hafen. Alle Details zum Programm findet Ihr auf Wasser-Stadt-Leipzig.de.

Beim 24. Leipziger Wasserfest dürft Ihr Euch auf unterschiedlichste Aktionen im und am Wasser freuen. © Wasser-Stadt-Leipzig e. V.

Stadtradeln in Markkleeberg

Am Sonntag fällt der Startschuss für den dreiwöchigen Aktionszeitraum des Markkleeberger Stadtradelns. Bis zum 7. September können die Teilnehmer etwas für sich, die Umwelt und die Stadt tun. Mit der entsprechenden App werden in dem Zeitraum alle klimaschonenden Kilometer aufgezeichnet. Neben dem Spaßfaktor sei es das Ziel der Aktion, das Klima sowie den Umstieg aufs Fahrrad in den Fokus zu rücken.

Am Sonntag fällt der Startschuss für das Markkleeberger Stadtradeln. (Symbolbild) © 123RF/tapiomakinen