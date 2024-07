Wasserspaß, Festival und Party-Kracher: Das alles könnt Ihr heute in Leipzig erleben

Leipzig - Das Wochenende ist da und bei schönstem Sommerwetter gibt es auch diese Woche in Leipzig wieder jede Menge zu erleben. TAG24 hat die Tipps für Euch.

Paunsdorf - Lieber ein bisschen Action statt am See zu liegen? Dann seid Ihr im Outdoor-Aquapark "Aquafun" im Paunsdorf Center (Paunsdorfer Allee 1) genau richtig. Auf der 15 Meter hohen und 35 Meter langen Wasserrutsche könnt Ihr Euch richtig austoben, außerdem gibt es Hüpfburgen, Gokarts, Paddelausflüge und viele andere Spiele und Aktionen. Ausruhen und einen kalten Drink könnt Ihr anschließend in der Beach Lounge genießen.

Der Park ist von 11 bis 20 Uhr geöffnet, der Eintritt kostet für den ganzen Tag nur 4 Euro.