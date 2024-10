Weniger Tage, deutlich mehr Spaß! Tipps für die Feiertagswoche in Leipzig

Leipzig - Auch in Leipzig ist schon der Spuk eingekehrt. Abgesehen von Halloween-Partys warten diese Woche aber noch zahlreiche andere Events darauf, entdeckt zu werden. Für all diejenigen, die lieber einen großen Bogen um Gruselkabinetts und verlassene Ruinen machen, haben wir ein paar Wochentipps ohne Grusel-Faktor herausgesucht.

Seit ihrem Debütalbum "Amore" sind die Jungs der Band "Wanda" schon längst keine Unbekannten mehr. Zehn Jahre und vier Alben später geht es auf "Ende nie"-Tour. Am Dienstag sind die Österreicher im Haus Auensee am Start und bereit, mit Euch abzurocken. Mehr dazu findet Ihr auf Landstreicher-Konzerte.de .

Mit gefeierten Hits wie "Stumblin in" (1978) eroberte Suzi Quatro (74) in den 70er Jahren die ganze Welt im Sturm. Fast fünfzig Jahre später führt ihre Tournee die Sängerin aus Detroit nach Leipzig. Ab 20 Uhr wird sie am Donnerstag zeigen, wie ein Abend mit einer echten Rocklegende aussieht. Auf Eventim.de bekommt Ihr schon vorab Karten für die Show.

Tanzende Promis und professionelle Juroren: Das gibts nur im Fernsehen? Falsch gedacht! Denn " Let's Dance " geht auf Tour. Am Donnerstag sind Motsi Mabuse (43), Joachim Llambi (60) und Jorge González (57) zu Gast in der Quarterback Immobilien Arena. Mit dabei sind natürlich auch die prominenten Kandidaten sowie ihre professionellen Partner. Tickets gibt es auf Eventim.de .

Die Coverband "Remode" hat sich den Hits der britischen Musikergruppe "Depeche Mode" verschrieben. Anders als übliche Coverbands kopieren sie ihr Vorbild jedoch nicht einfach, sondern ergänzen Hymnen wie "Just Can't Get Enough" (1981) durch ihren eigenen rockigen Stil.