WGT, Stadtfest, Open Air: Wem an diesem Wochenende in Leipzig langweilig wird, macht was falsch!

Leipzig - Dass am Pfingstwochenende in Leipzig mehr spannende Events geboten sind als nur das WGT, zeigen die TAG24-Tipps:

Eingeläutet wurde das Leipziger Stadtfest bereits am Freitag, doch noch bis einschließlich Sonntag darf in der Innenstadt nach Herzenslust gefeiert werden. Während die Kids sich wohl besonders auf die Toggo Tour und den Zauberer Mister Blauknopf freuen werden, gibt's für die Erwachsenen auf den Bühnen zahlreiche Live-Acts wie Udo Lindenberg- oder Ed-Sheeran-Cover-Bands zu erleben.

Wer auf der Suche nach Antiquitäten, Klamotten oder Spielzeug ist, sollte der Feinkost auf der Karli zwischen 10 und 16 Uhr einen Besuch abstatten: Immer am ersten Samstag im Monat verwandelt sich das Gelände in einen Open Air-Flohmarkt der Extraklasse. Wer inmitten des Feilschens hungrig wird, kann sich an einem der bereitgestellten Snack-Wagen stärken.

Abwechselnd am Stadtstrand und im Felsenkeller stellt Coco Comedy von Juni bis September Open Air-Comedy-Abende auf die Beine. Den Anfang macht am Samstag die Location am Stadthafen, wo ab 19.30 Uhr fünf Comedians beste Stand-up-Unterhaltung an den Tag legen. Hier heißt es: Im Strandkorb zurücklehnen und amüsieren! Tickets gibt es im Vorverkauf für 20 Euro und an der Abendkasse für 25 Euro.

Und auch am Sonntag darf gelacht werden: In der Feinkost gibt der Komiker und Podcaster Moritz Hohl im Rahmen der Leipziger "Open Air Comedy Show"-Reihe sein Programm zum Besten. Tickets für das Sommer Special findet Ihr >>hier für 22 bzw. an der Abendkasse für 25 Euro. Die Show beginnt um 18 Uhr.