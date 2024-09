Zeitreisen und Ausflüge in magische Wasserwelten: Das geht diese Woche in Leipzig

Was Ihr Euch in Leipzig nicht entgehen lassen solltet, erfahrt Ihr in den TAG24-Veranstaltungstipps.

Von Emily Mittmann

Leipzig - Egal ob eine Reise in längst vergangene Zeiten oder ein Konzertabend: Auch in dieser Woche hat die sächsische Metropole wieder einiges zu bieten. Was Ihr Euch in Leipzig nicht entgehen lassen solltet, erfahrt Ihr in den TAG24-Veranstaltungstipps.

Jurassic-Expo im Paunsdorf Center (täglich)

Bis zum 15. September lädt das Paunsdorf Center zur Jurassic-Expo. Dabei erwarten Euch 70 verschiedene Dinosaurier sowie weitere Überraschungen. Unter ihnen verstecken sich sogar zu 100 Prozent bewegliche Dinos aus den USA. Der Freizeitpark für alle Fans der Urzeitechsen öffnet täglich von 14 bis 18 Uhr. Mehr dazu erfahrt Ihr auf der Facebook-Seite des Veranstalters.

Bis zum 15. September könnt Ihr im Paunsdorf Center die Welt der Dinosaurier entdecken. (Symbolbild) © 123RF/norgal

Paddington Bärs erstes Konzert (am Mittwoch, Donnerstag und Freitag)

Die Geschichte des Paddington Bär kennt jeder. Sie begann, als der kleine Teddybär aus Peru am Londoner Bahnhof Paddington von der Familie Brown entdeckt wird. 66 Jahre später bekommt die Kinderbuch-Figur von Michael Bond (1926–2017) sogar ihr eigenes Konzert. Am Mittwoch, Donnerstag und Freitag jeweils um 10 Uhr präsentiert die Oper Leipzig die musikalische Geschichte des britischen Abenteurers. Tickets und weitere Infos bekommt Ihr auf Oper-Leipzig.de.

Auch nach 66 Jahren geht es für Paddington noch nicht in den Ruhestand. Ab Mittwoch widmet die Oper Leipzig dem Abenteurer ein Konzert. (Symbolbild) © Dominic Lipinski/PA Wire/dpa

Ayliva in der Quarterback-Arena (am Mittwoch)

Nachdem Ayliva (26) zunächst als TikTokerin für Aufsehen sorgte, füllt die 26-Jährige als Musikerin nun gleich mehrere Arenen in ganz Deutschland. Am Mittwoch um 19.45 Uhr ist sie auch in Leipzigs QUARTERBACK Immobilien ARENA zu Gast und hat ihr neues Album "In Liebe" im Gepäck. Auf Eventim.de könnt Ihr noch Tickets ergattern.

Nach ihrem Erfolg auf Social Media startet Ayliva (26) nun als Musikerin durch und sorgt für ausverkaufte Arenen in ganz Deutschland. © Felix Hörhager/dpa

Zirkus auf dem Wasser (ab Donnerstag)

Die Freifläche am Kohlrabizirkus verwandelt sich ab Donnerstag in eine märchenhafte Wasserwelt. Umgeben von circa 150 Tonnen Wasser in einem Pool und in der Luft zeigen Artisten in extravaganten Kostümen Acts aus allen Zirkusbereichen. Tausende leuchtende Fontänen sorgen für eine zauberhafte Atmosphäre und lassen die Zuschauer in eine Welt fernab des Alltags eintauchen. Los geht es am Donnerstag um 19 Uhr. Auf Waterlandcircus.de könnt Ihr Euch schon jetzt Tickets sichern.

Old School Vibes im Täubchenthal (am Freitag)

Das Täubchenthal bringt am Freitag die "Old School Vibes" zurück. Ab 23 Uhr habt Ihr also die Möglichkeit, die Woche bei Hip-Hop und R'n'B der 90er und 2000er ausklingen zu lassen.

Im Täubchenthal könnt Ihr am Freitag die Woche ausklingen lassen. (Symbolbild) © 123RF/deagreez