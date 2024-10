Zeitreisen und hell erleuchtete Herbstnächte: Das geht am Samstag in Leipzig

Am Samstag gibt es noch einige Installationen des Lichtfests zu entdecken. Was Ihr außerdem noch erleben könnt, erfahrt Ihr in den TAG24-Veranstaltungstipps.

Von Emily Mittmann

Leipzig - Seit Mittwoch bringt das Leipziger Lichtfest Licht in die dunklen Herbstnächte. Auch am Samstag gibt es noch einige Installationen und Shows zu entdecken. Was Ihr außerdem noch erleben könnt, erfahrt Ihr in den TAG24-Veranstaltungstipps.

Trödeln bei Lene

Bei diesem Flohmarkt kommen vor allem kleine Händler auf ihre Kosten. Im Lene-Voigt-Park heißt es am Samstag wieder verkaufen, tauschen und feilschen, was das Zeug hält. Egal, ob Spielzeug oder zu kleine Klamotten: Hier kann sowohl Platz im Kinderzimmer geschaffen als auch Neues eingekauft werden. Auf Leipzig-Leben.de erfahrt Ihr mehr über den Flohmarkt.

Bei "Trödeln bei Lene" werden vor allem kleine Flohmarkt-Fans fündig. (Symbolbild) © 123rf/neydt

Detektive gesucht! Taschenlampenrallye durch Leipzig

Mysteriöse Verstecke, dunkle Geheimnisse und rätselhafte Zeichen: Bei der Taschenlampenrallye geht Ihr auf die Such nach Dieb Franz. Um das Verbrechen aufzudecken und ihm letztendlich das Handwerk zu legen, benötigt es jede Menge Scharfsinn, Cleverness und all diejenigen Talente, die einen guten Detektiv ausmachen. Treff ist um 19 Uhr am Durchgang des Alten Rathauses. Auf Leipziger-Stadtdetektive.de könnt Ihr Euch vorab anmelden.

Alle Hobby-Detektive treffen sich um 19 Uhr am Durchgang des Alten Rathauses. Anschließend geht es bei der Taschenlampenrallye quer durch Leipzig auf die Suche nach Dieb Franz. © 123RF/hokle1305

80s und Depeche-Mode-Party im Täubchenthal

In den Leipziger Clubs geht es an diesem Wochenende auf eine Reise durch die Zeit. So widmet sich das Täubchenthal die ganze Nacht lang den größten Hits der 80er-Jahre und insbesondere deren prägendster Musikergruppe "Depeche Mode". DJ_Martin und DJane Sheatle sorgen für die perfekte Auswahl der Musikgeschichte. Tickets gibts auf Taeubchenthal.com.

Das Täubchenthal widmet sich eine Nacht lang den größten Hits von "Depeche Mode". © Britta Pedersen/dpa

2010er-Party im Ilses Erika

"Bügelt noch mal die Galaxy-Leggings, poliert die 'UGG-Boots' und träumt mit uns den 'Teenage Dream'!", schreibt das Ilses Erika auf seiner Website. Denn auch hier geht es auf eine Zeitreise. Anders als im Täubchenthal stehen hier allerdings die 2010er-Jahre im Fokus. Hier gibt's also alles von Kesha, Katy Perry, Bruno Mars und Co. Gemeinsam mit Euch will das Ilses Erika die glamouröse Zeit der Pop-Ikonen wieder zum Leben erwecken. Alles Weitere erfahrt Ihr auf IlsesErika.de.

"SWAG"-Caps und Nerd-Brillen, YOLO-Lifestyle: Das Ilses Erika nimmt Euch mit in die 2010er-Jahre. (Symbolbild) © 123RF/pressmaster

Tanz-Weltmeisterschaft mit Joachim Llambi

100 Paare aus 40 verschiedenen Ländern tanzen bereits zum 14. Mal auf der Leipziger Messe um den heißbegehrten Weltmeistertitel in Standard und Latein. Ganze fünf Stunden lang erleben die Zuschauer 175 Wertungstänze der Profis. Bei der Finalshow darf schließlich auch das Publikum aufs Parkett. Los geht es ab 19 Uhr. Begleitet wird der Abend von Moderator und "Let's Dance"-Juror Joachim Llambi (60). Tickets für den eleganten Tanzabend bekommt Ihr auf Tanzen-Leipzig.com.

Tanzprofi und "Let's Dance"-Juror Joachim Llambi (60) moderiert am Samstag die Tanz-WM in Leipzig. © Rolf Vennenbernd/dpa

"Light Art Experience" am Völki

Seit Mittwoch leuchten in Leipzig anlässlich des Lichtfests zahlreiche Installationen, Denkmäler und Gebäude. Die "Light Art Experience" erleuchtet am Samstagabend auch das Völkerschlachtdenkmal. Unter dem Motto "Global Village: Die Welt, ein Dorf" soll ab 19 Uhr zusammen mit Leipzigs Partnerstädten und der Unterstützung unterschiedlichster Musiker und Künstler die Vielfalt gefeiert werden. Highlight des Abends wird die atemberaubende Lichtshow am Völki sein. Auf Leipzig.de erfahrt Ihr mehr über die Veranstaltung.

Am Samstag erstrahlt das Völkerschlachtdenkmal in faszinierenden Farben. © Sebastian Willnow/dpa-Zentralbild/dpa