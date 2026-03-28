Zu Hause bleiben wegen schlechtem Wetter - wozu? Leipzig hat am Wochenende so viel zu bieten

Der März neigt sich dem Ende zu und auch wenn die Wetteraussichten ein kleines bisschen besser sein könnten, hat Leipzig am Wochenende wieder einiges zu bieten.

Von Juliane Bonkowski

Leipzig - Der März neigt sich dem Ende zu und auch wenn die Wetteraussichten sicher ein kleines bisschen besser sein könnten, hat Leipzig am Wochenende wieder einiges zu bieten. TAG24 hat die Veranstaltungstipps für Euch.

Leipziger Ostereierbörse

Zentrum - Ostern steht kurz bevor, deshalb findet schon an diesem Wochenende das "29. Leipziger Eierlei" in der Alten Handelsbörse am Naschmarkt statt, eine internationale Ostereierbörse. Bei der Ausstellung werden verschiedene Herstellungstechniken demonstriert und ihr könnt natürlich auch Einzelstücke kaufen. Rund 30 Künstler aus In- und Ausland werden ihre Werke präsentieren. Der Eintritt kostet 5 Euro für Erwachsene, 2,50 Euro für Kinder, es gibt aber auch eine Familienkarte für 12 Euro. Geöffnet ist die Ostereierbörse an beiden Tagen von 10 bis 17 Uhr.

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Solche verzierten Osterei könnt Ihr in der Alten Handelsbörse bestaunen. © Leipziger Eierlei/PR

Oster-Rallye in Höfen am Brühl

Zentrum - Die Höfe am Brühl verwandeln sich schon dieses Wochenende in eine bunte Osterwelt, bei der es viel zu entdecken gibt. Bei der Oster-Rallye warten fünf toll geschmückte Fotostationen auf Euch, an denen Ihr Selfies machen und damit auch Preise gewinnen könnt, darunter auch Smartphones und einen Airfryer. Wie das funktioniert, erfahrt Ihr auf der Webseite des Einkaufscenters. Die Oster-Rallye beginnt am Samstag und endet am 11. April. Es gelten die üblichen Öffnungszeiten von 10 bis 20 Uhr.

Das Shoppingcenter Höfe am Brühl hat einiges für die Osterzeit geplant. © Höfe am Brühl

Kanu-Saison startet am Stadthafen

Zentrum-West - Endlich wieder auf Leipzigs Wasserwegen herumschippern - das könnt Ihr ab Samstag, denn da startet die Kanusaison am Stadthafen. Das heißt, Ihr könnt wieder Kanus ausleihen und lospaddeln, auch bei schlechtem Wetter. Dafür haben die Mitarbeiter, aber auch Schüler des Landesgymnasiums am Freitag Hand angelegt, damit alles sauber und ordentlich für die Besucher ist. An Motorbootrundfahrten könnt Ihr - schon seit Anfang März - ebenfalls teilnehmen. Ab Samstag bis zum 30. April könnt Ihr Euch außerdem einen Frühlingsrabatt sichern - alle Infos findet Ihr auf der Webseite des Stadthafens. Geöffnet ist dieses Wochenende von 9.45 bis 18 Uhr.

Die Wassersportsaison kann losgehen. © Stadthafen Leipzig GmbH

Auf Rollen durchs WERK 2

Connewitz - "Es ist wieder Zeit für die legendäre Rollerdisco!", lädt das WERK 2 für Samstag alle ein, die gern auf Rädern unterwegs sind. Und da sind nicht nur Rollschuhe und Inliner gemeint, auch Menschen im Rollstuhl oder mit Rollator sind herzlich willkommen. Hauptsache Ihr rollt! Von 14 bis 20 Uhr ist Familien- und Freundezeit für Groß und Klein, ab 20 Uhr startet dann die große Rollerdisco. "Es wird so lange gefeiert, bis eure Rollen abgefahren sind!", kündigen die Veranstalter an. Ab 15 Uhr könnt Ihr Euch Rollschuhe ausleihen, sie kosten 3 Euro pro Stunde und Ihr müsst ein Pfand hinterlegen.

Wann habt Ihr das letzte Mal auf Rollen gestanden? © 123RF/chawa678

Party, Party, Party

Zentrum - Am Samstag geht der Partyabend schon besonders früh los, von 20 bis 23 Uhr könnt Ihr bei "Mama feiert" im Spizz Club richtig Gas geben. Bestenfalls ohne Kater am nächsten Morgen, wenn Ihr direkt danach den Heimweg antretet. Ein gratis Willkommensgetränk und eine bunte Musik-Mischung schaffen den perfekten Rahmen. Connewitz - Weiter feiern könntet Ihr danach nicht nur im Spizz, sondern zum Beispiel auch im Tanzcafé Ilses Erika. "Pop will save the World" macht ab 23 Uhr seinem Namen alle Ehre, ihr erlebt hier alle Facetten der Popmusik von den 80-ern bis heute. Südvorstadt - Ebenfalls 23 Uhr beginnt außerdem die "Remember back - 90s Edit"-Party im Absturz. Ob Eurodance, Backstreet Boys, RnB oder (auch hier) Pop - Fans der 90-er kommen hier voll auf ihre Kosten.

Bock auf Party? Es gibt so viele Möglichkeiten am Samstag. © 123RF/nd3000

Flohmärkte

Am Sonntag finden wieder allerlei Flohmärkte in Leipzig statt, über die Ihr nach Herzenslust schlendern könnt. TAG24 hat eine kleine Auswahl für Euch zusammengetragen - hier könnt Ihr das Wochenende entspannt ausklingen lassen.

Trödel und Krimskrams gibt es am Sonntag auf den unzähligen Flohmärkten in der Stadt. © 123RF/grigory_bruev