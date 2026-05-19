Sperrungen und Sonderfahrplan rund um 33. Leipziger Wave-Gotik-Treffen
Leipzig - Es ist wieder so weit: Das 33. Wave-Gotik-Treffen (WGT) in Leipzig steht an. Wie Ihr am besten hinkommt und wo mit Sperrungen zu rechnen ist, erfahrt Ihr hier.
Am Freitag fällt der Startschuss für die Zusammenkunft der 'schwarzen Szene'. Und damit beginnen auch die bis Dienstagmorgen andauernden Verkehrseinschränkungen.
Wie die Stadt informierte, wird die Helenenstraße zwischen Matzelstraße und Bornaische Straße vom 21. Mai, 8 Uhr, bis zum 26. Mai, spätestens 8 Uhr, voll gesperrt. Darüber hinaus gilt ein generelles Parkverbot in der Helenenstraße.
Grund für die Maßnahmen ist die "Sicherung der Rettungswege", so die Stadt.
Ebenfalls gesperrt werden die Straßen Am Eichwinkel, Lindenstraße und Virchowstraße sowie die Wegweisung im weiteren Umfeld des agra Messeparks. Dies erfolgt bereits einen Tag vor Beginn der Veranstaltung am 20. Mai, ab 8 Uhr.
Öffentliche Verkehrsmittel kostenlos nutzen
Wenn Ihr Verkehrschaos vermeiden wollt, parkt lieber außerhalb und nutzt die öffentlichen Verkehrsmittel. Die Leipziger Verkehrsbetriebe (LVB) haben ihr Linienangebot für das Pfingstwochenende verstärkt. Inbegriffen sind vor allem die Straßenbahnlinien 3, 10, 11 und 14 sowie die Buslinie 74 und der Nightliner N60.
"Zusätzlich wird die Sonderlinie 31 zwischen Hauptbahnhof und Dölitz über Deutsche Nationalbibliothek und die Richard-Lehmann-Straße im Einsatz sein", erklärten die LVB.
Alle, die eine gültige Eintrittskarte oder ein Eintrittsbändchen für das WGT besitzen, können von Freitag bis Dienstag, 12 Uhr, kostenlos alle Straßenbahnen, Linienbusse sowie Regional- und S-Bahnen in der Tarifzone 110 (Stadt Leipzig) nutzen.
Den geänderten Fahrplan seht Ihr auf der Seite der Leipziger Verkehrsbetriebe.
Titelfoto: Montage: Hendrik Schmidt/dpa; Jan Woitas/dpa