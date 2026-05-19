Sperrungen und Sonderfahrplan rund um 33. Leipziger Wave-Gotik-Treffen

Leipzig - Es ist wieder so weit: Das 33. Wave-Gotik-Treffen (WGT) in Leipzig steht an. Wie Ihr am besten hinkommt und wo mit Sperrungen zu rechnen ist, erfahrt Ihr hier.

Das Viktorianische Picknick im Clara-Zetkin-Park ist eines der Highlights des Wave-Gotik-Treffens (WGT). (Archivbild) © Jan Woitas/dpa

Am Freitag fällt der Startschuss für die Zusammenkunft der 'schwarzen Szene'. Und damit beginnen auch die bis Dienstagmorgen andauernden Verkehrseinschränkungen.

Wie die Stadt informierte, wird die Helenenstraße zwischen Matzelstraße und Bornaische Straße vom 21. Mai, 8 Uhr, bis zum 26. Mai, spätestens 8 Uhr, voll gesperrt. Darüber hinaus gilt ein generelles Parkverbot in der Helenenstraße.

Grund für die Maßnahmen ist die "Sicherung der Rettungswege", so die Stadt.

Ebenfalls gesperrt werden die Straßen Am Eichwinkel, Lindenstraße und Virchowstraße sowie die Wegweisung im weiteren Umfeld des agra Messeparks. Dies erfolgt bereits einen Tag vor Beginn der Veranstaltung am 20. Mai, ab 8 Uhr.