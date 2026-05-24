Mit Hugel und Miss Monique: "Fly With Me"-Festival geht in nächste Runde - Ihr könnt Tickets gewinnen

Schkeuditz - Megaparty unterm Tragflügel: Bereits zum dritten Mal lädt das "Fly With Me"-Festival zum Tanzen und Feiern auf dem Gelände des Flughafens Leipzig-Halle ein. Mit dabei: DJs wie Hugel und Miss Monique - und mit etwas Glück auch Ihr!

Das "Fly With Me"-Festival geht in diesem Jahr in die dritte Runde und Ihr könnt Karten dafür gewinnen! © Fly With Me Festival/Leroy Keichel

Denn TAG24 verlost 3x2 Tickets für das Festival, das am 6. Juni über die Bühne geht.

Neben Hugel ("Bella Ciao"-Remix) und Miss Monique konnten auch die DJs Reznik (Keinemusik), Amacowicz, Christian Löffler, Marc Werner, Matthias Tanzmann, Mathias Kaden und Natascha Polké für das Line-up gewonnen werden.

Bei der ersten Ausgabe 2024 feierten bereits rund 7000 Elektro-Fans auf dem Gelände vor dem historischen Museumsflieger IL-18. Im vergangenen Jahr waren es dann bereits 9000 Feierwütige.

Los geht es am Samstag, 6. Juni, um 14 Uhr. Weitere Infos findet Ihr auf der offiziellen Festival-Website unter www.flywithmefestival.de.