Mit Hugel und Miss Monique: "Fly With Me"-Festival geht in nächste Runde - Ihr könnt Tickets gewinnen
Schkeuditz - Megaparty unterm Tragflügel: Bereits zum dritten Mal lädt das "Fly With Me"-Festival zum Tanzen und Feiern auf dem Gelände des Flughafens Leipzig-Halle ein. Mit dabei: DJs wie Hugel und Miss Monique - und mit etwas Glück auch Ihr!
Denn TAG24 verlost 3x2 Tickets für das Festival, das am 6. Juni über die Bühne geht.
Neben Hugel ("Bella Ciao"-Remix) und Miss Monique konnten auch die DJs Reznik (Keinemusik), Amacowicz, Christian Löffler, Marc Werner, Matthias Tanzmann, Mathias Kaden und Natascha Polké für das Line-up gewonnen werden.
Bei der ersten Ausgabe 2024 feierten bereits rund 7000 Elektro-Fans auf dem Gelände vor dem historischen Museumsflieger IL-18. Im vergangenen Jahr waren es dann bereits 9000 Feierwütige.
Los geht es am Samstag, 6. Juni, um 14 Uhr. Weitere Infos findet Ihr auf der offiziellen Festival-Website unter www.flywithmefestival.de.
Um an der Verlosung teilzunehmen, müsst Ihr lediglich eine Mail mit Eurem Namen und dem Betreff "Fly With Me" an [email protected] schicken. Einsendeschluss ist Mittwoch, der 27. Mai 2026, 12 Uhr. Wir werden dann die glücklichen Gewinner benachrichtigen.
TAG24 wünscht Euch viel Glück bei der Verlosung und bereits jetzt viel Spaß bei der diesjährigen Ausgabe des "Fly With Me"-Festivals!
Titelfoto: Fly With Me Festival/Leroy Keichel