Zwei EM-Spiele und jede Menge Rock: Das ist diese Woche in Leipzig los

Leipzig - Gleich zwei EM-Spiele finden in dieser Woche in Leipzig statt! Doch das Turnier ist nicht das einzige, was in der Messestadt dieser Tage für Unterhaltung sorgt. Was abseits der Fan Zone auf dem Augustusplatz los ist, erfahrt Ihr wie immer in den TAG24-Veranstaltungstipps.

Derzeit befinden sich die vier Rocker auf großer Welt-Tournee zu ihrem aktuellen Album "On The Prowl", die sie nun auch nach Deutschland führt.

Den Anfang machen die kalifornischen Glam-Metaller von "Steel Panther", die am Montag das Hellraiser rocken! Die Band um Sänger Michael Starr gilt seit ihrem Debüt-Album "Feel the Steel" als absoluter Kult, arbeitete bereits mit Musikgrößen wie Corey Taylor (50, Slipknot) und Chad Kroeger (49, Nickelback) zusammen und sorgte live dank jeder Menge Humor für ausgelassene Partystimmung.

Rockig wird es auch am Mittwoch, wenn die Amis von "Black Stone Cherry" dem Anker einen Besuch abstatten. Seit ihrer Gründung 2001 hat sich das Quartett mit seinem schnörkellosen Hardrock samt Südstaaten-Flair einen festen Platz innerhalb des Genres erarbeitet. Album Nummer drei "Between The Devil And The Deep Blue Sea" brachte 2011 den internationalen Erfolg. Im September erschien mit "Screamin' At The Sky" Platte Nummer acht, mit der sich die Band nun auf Welttournee befindet.

Fünf Shows sind in Deutschland geplant. Klar, dass Leipzig da nicht fehlen darf. Die Show startet am Mittwoch um 20 Uhr. Tickets gibt es bei Eventim (Preis: 41,13 Euro) sowie an allen bekannten Vorverkaufsstellen.